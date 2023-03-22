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Угроза ядерного конфликта не миновала, а возросла, — Медведев

22 марта 2023 23:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Дмитрий Медведев
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В россии снова начали говорить о применении ядерного оружия. Страна-террорист боится новых военных поставок в Украину.

Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности рф Дмитрий Медведев.

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"Прошла ли угроза ядерного конфликта? Нет, не прошла, она выросла. Ежедневно поставки иностранного оружия в Украину в конце концов приближает вот этот самый ядерный апокалипсис", — заявил Медведев.

Приспешник российского диктатора добавил, что Запад якобы не видел решимости рф

Напомним, предшественник путина на президентском посту Дмитрий Медведев заявил, что россия может нанести ракетный удар по зданию Международного уголовного суда в Гааге. Так Медведев отреагировал на решение об ордере на арест владимира путина.

Также мы писали, что заместитель председателя Совбеза рф Дмитрий Медведев обиделся на "верховного киевского нациста" Зеленского из-за петиции о переименовании россии. Сам Медведев не нашел ничего лучше, чем предложить свой вариант для переименования Украины.

Добавим, в годовщину российского вторжения заместитель председателя совета безопасности рф Дмитрий Медведев выступил с очередными угрозами. Теперь в кремле хотят дойти до Польши.

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