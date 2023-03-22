Загроза ядерного конфлікту не минула, а зросла, — Медведєв

Дмитро Медведєв

У росії знову почали говорити про застосування ядерної зброї. Країна-терористка боїться нових військових постачань в Україну.

Про це заявив заступник голови Ради безпеки рф Дмитро Медведєв.

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"Чи минула загроза ядерного конфлікту? Ні, не минула, вона зросла. Щодня постачання іноземної зброї в Україну зрештою наближає ось цей самий ядерний апокаліпсис", — заявив Медведєв.

Поплічник російського диктатора додав, що Захід нібито не бачив рішучості рф.

Нагадаємо, попередник путіна на президентській посаді Дмитро Медведєв заявив, що росія може завдати ракетного удару по будівлі Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Так Медведєв відреагував на рішення про ордер на арешт володимира путіна.

Також ми писали, що заступник голови Радбезу рф Дмитро Медведєв образився на "верховного київського нациста" Зеленського через петицію про перейменування росії. Сам Медведєв не знайшов нічого кращого, як запропонувати свій варіант для перейменування України.

Додамо, у річницю російського вторгнення заступник голови ради безпеки рф Дмитро Медведєв виступив з черговими погрозами. Тепер у кремлі хочуть дійти до Польщі.