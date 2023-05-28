Захарова устроила истерику из-за слов сенатора Грэмма о мертвых россиянах

Представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова. Фото: росСМИ

Представитель российского МИД Мария Захарова истерически отреагировала на слова американского сенатора Линдси Грэма о мертвых россиянах. Она начала упрекать сенатора за "поддержку неонацистского киевского режима".

Соответствующее заявление опубликовал МИД России.

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Истерические заявления Захаровой

В своих фантастических заявлениях Захарова сказала, что "поддержка США нацистского режима в Германии привела к Холокосту".

Она перечислила американские компании, которые, якобы, сотрудничали с представителями и организациями Третьего рейха и подчеркнула, что такая авантюра привела к "страшным последствиям"

"Сенатору Грэму есть с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй мировой войне и Холокосту. Теперь миллиарды американских долларов вливаются в ненасытную глотку неонацистского киевского режима. В связи с этим хотелось бы напомнить сенаторам и всем американским выгодоприобретателям, чем закончилась авантюра", — в истерике заявила Захарова.

Что предшествовало

26 мая американский сенатор Линдси Грэм прибыл в Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Стороны обсудили ситуацию на фронте, дальнейшее сотрудничество и военную помощь Украине. Отдельно обсуждался вопрос реализации украинской формулы мира.

Во время переговоров Грэм в свою очередь сказал, что россияне умирают и это "удачнейшее расходование денег американскими властями". Законодатель добавил, что США продолжат поддерживать Украину.

Зеленский также поблагодарил Грэма за вклад в укрепление обороноспособности ВСУ.

Напомним, что недавно Мария Захарова задумалась над деоккупацией Крыма и предложила беженцам убежище в России. Она напугано заявила, что Украина якобы готовит репрессии против россиян на своей территории и заявила о готовности РФ принять у себя "всех жертв киевского режима".