Представниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова. Фото: росЗМІ

Представниця російського МЗС Марія Захарова істерично відреагувала на слова американського сенатора Ліндсі Грема про мертвих росіян. Вона почала дорікати сенатору за "підтримку неонацистського київського режиму".

Відповідну заяву опублікував МЗС Росії.

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Істеричні заяви Захарової

У своїх фантастичних заявах Захарова сказала, що "підтримка США нацистського режиму в Німеччині призвела до Голокосту".

Вона перерахувала американські компанії, які нібито співпрацювали з представниками та організаціями Третього рейху. Вона наголосила, що така авантюра призвела до "страшних наслідків"

"Сенатору Грему є з чим порівнювати. Одна з їх інвестицій призвела до Другої світової війни та Голокосту. Тепер мільярди американських доларів вливаються у ненаситну горлянку неонацистського київського режиму. У зв'язку з цим хотілося б нагадати сенаторам та всім американським вигодонабувачам, чим закінчилася попередня авантюра", — в істериці заявила Захарова.

Що передувало

26 травня американський сенатор Ліндсі Грем прибув в Україну, де зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським. Сторони обговорили ситуацію на фронті, подальшу співпрацю та військову допомогу Україні. Окремо було обговорено питання реалізації української формули миру.

Під час переговорів Грем своєю чергою сказав, що росіяни помирають і це "найвдаліше витрачання грошей американською владою". Законодавець додав, що США продовжать підтримувати Україну.

Зеленський також подякував Грему за внесок у зміцнення обороноздатності ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно Марія Захарова задумалась над деокупацією Криму та запропонувала біженцям притулок в Росії. Вона налякано заявила, що Україна нібито готує репресії проти росіян на своїй території та заявила про готовність РФ прийняти у себе "усіх жертв київського режиму".