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Вместо отличия — тепловой удар и смерть: в Индии церемония награждения привела к трагедии

18 апреля 2023 23:09
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вместо отличия — тепловой удар и смерть: в Индии церемония награждения привела к трагедии
В Индии во время правительственного мероприятия от теплового удара скончались люди. Фото: Reuters
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

По меньшей мере, 13 человек умерли от теплового удара, многие были госпитализированы после посещения церемонии награждения в индийском штате Махараштра.

Об этом сообщает CNN.

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Правительственное мероприятие, посвященное выдающемуся общественному деятелю, проходило на открытой площадке под палящим солнцем и длилось несколько часов.

Его посетили тысячи людей и в нем приняли участие чиновники, включая министра внутренних дел Индии Амита Шаха и лидеров правящей партии Бхаратия Джаната.

Многие жаловались на обезвоживание после посещения церемонии.

Жара в Индии

В тот день в Нави Мумбаи зафиксировали максимальную температуру — 38 градусов Цельсия.

Официальные лица сообщили СМИ, что в течение дня людям предоставляли прохладительные напитки и установили кабинки для оказания медицинской помощи. Однако оппозиционные партии утверждали, что мероприятие было неправильно организовано и что его не стоило проводить.

Сообщается, что правительство штата предоставит 500 000 рупий (6 095 долларов США) в качестве компенсации семьям погибших и покроет медицинские расходы проходящих лечение.

Напомним, на днях в Индии произошло убийство бывшего политика Атика Ахмеда, осужденного за похищение человека. Вместе с ним был застрелен его брат в прямом эфире, когда они разговаривали с журналистами в Праяградже в штате Уттар-Прадеш.

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