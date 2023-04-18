Замість відзнаки — тепловий удар і смерть: в Індії церемонія нагородження призвела до трагедії

В Індії під час урядового заходу від теплового удару померли люди. Фото: Reuters

Щонайменше 13 людей померли від теплового удару, чимало були шпиталізовані після відвідування церемонії нагородження в індійському штаті Махараштра.

Про це повідомляє CNN.

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Урядовий захід, присвячений видатному громадському діячу, відбувався на відкритому майданчику під палючим сонцем і тривав кілька годин.

Його відвідали тисячі людей і у ньому взяли участь високопосадовці, включно з міністром внутрішніх справ Індії Амітом Шахом та лідерами правлячої партії Бхаратія Джаната.

Багато людей скаржилися на зневоднення після відвідування церемонії.

Спека в Індії

Того дня у Наві Мумбаї зафіксували максимальну температуру — 38 градусів Цельсія.

Офіційні особи повідомили ЗМІ, що протягом дня людям надавали прохолодні напої та встановили кабінки для надання медичної допомоги. Однак опозиційні партії стверджували, що захід був неправильно організований і що його варто було проводити.

Повідомляється, що уряд штату надасть 500 000 рупій (6 095 доларів США) як компенсацію сім'ям загиблих і покриє медичні витрати тих, хто проходить лікування.

Нагадаємо, днями в Індії сталося вбивство колишнього політика Атіка Ахмеда, який був засуджений за викрадення людини. Разом із ним був застрелений його брат у прямому ефірі, коли вони розмовляли з журналістами у місті Праяградж у штаті Уттар-Прадеш.