Затонувшая субмарина у "Титаника" разрушена, все пассажиры погибли

Затонувшая субмарина оказалась разрушенной, все пассажиры погибли
В результате поисков затонувшей субмарины, пропавшей неподалеку "Титаника", обнаружили, что подводное судно полностью разрушено. Находившиеся на борту пассажиры погибли.
Об этом сообщает издание Sky News.
Субмарина "Титан" разрушена
Один из подводных роботов, исследовавший дно атлантического океана неподалеку от "Титаника", обнаружил кучу обломков. Среди них — посадочная рама и задний обтекатель аппарата.
В Береговой охране США заявили, что данные обломки свидетельствуют о катастрофическом повреждении батискафа. Соответственно все его пассажиры погибли.
В настоящее время проводятся поисковые работы с целью найти оставшиеся обломки батискафа и тела погибших.
Предыстория
Известно, что 20 июня сообщили об исчезновении подводной лодки в Атлантике, которая возит туристов в "Титаник". Приблизительно через два часа после погружения береговая охрана США потеряла связь с малогабаритным батискафом. На борту находились пять пассажиров.
Позже спасатели из Канады зафиксировали "удары" в том месте, где исчезла туристическая подлодка. По информации береговой охраны США, такие "удары" звучали каждые полчаса. Однако причина так и осталась неизвестной.
Уже 22 июня стало известно, что в подлодке закончился кислород. А в организации заявили, что поиски близятся к последним часам.
В результате поисков обнаружили обломки, но не смогли сразу подтвердить, что они принадлежат именно затонувшей субмарине.
Напомним, что опубликованы редкие фотографии, на которых виден "Титаник", затонувший в Атлантическом океане 1912 года. Они были сделаны после того, как исследователи обнаружили обломки лайнера в сентябре 1985 года.