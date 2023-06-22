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Затонувшая субмарина оказалась разрушенной, все пассажиры погибли

22 июня 2023 22:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Затонувшая субмарина у "Титаника" разрушена, все пассажиры погибли
Подводная лодка, пропавшая неподалеку "Титаника". Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В результате поисков затонувшей субмарины, пропавшей неподалеку "Титаника", обнаружили, что подводное судно полностью разрушено. Находившиеся на борту пассажиры погибли.

Об этом сообщает издание Sky News.

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Один из подводных роботов, исследовавший дно атлантического океана неподалеку от "Титаника", обнаружил кучу обломков. Среди них — посадочная рама и задний обтекатель аппарата.

В Береговой охране США заявили, что данные обломки свидетельствуют о катастрофическом повреждении батискафа. Соответственно все его пассажиры погибли.

В настоящее время проводятся поисковые работы с целью найти оставшиеся обломки батискафа и тела погибших.

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Жертвы катастрофы. Фото: google

Предыстория

Известно, что 20 июня сообщили об исчезновении подводной лодки в Атлантике, которая возит туристов в "Титаник". Приблизительно через два часа после погружения береговая охрана США потеряла связь с малогабаритным батискафом. На борту находились пять пассажиров.

Позже спасатели из Канады зафиксировали "удары" в том месте, где исчезла туристическая подлодка. По информации береговой охраны США, такие "удары" звучали каждые полчаса. Однако причина так и осталась неизвестной.

Уже 22 июня стало известно, что в подлодке закончился кислород. А в организации заявили, что поиски близятся к последним часам.

В результате поисков обнаружили обломки, но не смогли сразу подтвердить, что они принадлежат именно затонувшей субмарине.

Напомним, что опубликованы редкие фотографии, на которых виден "Титаник", затонувший в Атлантическом океане 1912 года. Они были сделаны после того, как исследователи обнаружили обломки лайнера в сентябре 1985 года.

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