Затонувша субмарина біля "Титаніка" зруйнована, всі пасажири загинули

Затонула субмарина виявилася зруйнованою, всі пасажири загинули
В результаті пошуків затонулої субмарини, яка зникла неподалік "Титаніка", виявили, що підводне судно повністю зруйноване. Пасажири, які перебували на борту, загинули.
Про це повідомляє видання Sky News.
Субмарина "Титан" зруйнована
Один із підводних роботів, який досліджував дно атлантичного океану неподалік "Титаніка", виявив купу уламків. Серед них — посадкова рама та задній обтічник апарату.
У Береговій охороні США заявили, що дані уламки свідчать про катастрофічне пошкодження батискафу. Відповідно, усі його пасажири загинули.
Наразі проводять пошукові роботи з метою знайти решту уламків батискафу та тіла загиблих.
Передісторія
Відомо, що 20 червня повідомили про зникнення підводного човна в Атлантиці, який возить туристів до "Титаніка". Приблизно через дві години після занурення берегова охорона США втратила зв'язок з малогабаритним батискафом. На борту перебувало п'ятеро пасажирів.
Пізніше рятувальники з Канади зафіксували "удари" у тому місці, де зник туристичний підводний човен. За інформацією берегової охорони США, такі "удари" звучали кожні півгодини. Однак причина так і залишилася невідомою.
Вже 22 червня стало відомо, що у підводному човні закінчився кисень. А в організації заявили, що пошуки наближаються до останніх годин.
У результаті пошуків виявили уламки, однак не змогли відразу підтвердити, що вони належать саме затонулій субмарині.
Нагадаємо, що опубліковані рідкісні фотографії, на яких видно "Титанік", що затонув в Атлантичному океані 1912 року. Вони були зроблені після того, як дослідники виявили уламки лайнера у вересні 1985 року.