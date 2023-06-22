Затонувша субмарина біля "Титаніка" зруйнована, всі пасажири загинули

Підводний човен, який зник неподалік "Титаніка". Фото: google

В результаті пошуків затонулої субмарини, яка зникла неподалік "Титаніка", виявили, що підводне судно повністю зруйноване. Пасажири, які перебували на борту, загинули.

Про це повідомляє видання Sky News.

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Один із підводних роботів, який досліджував дно атлантичного океану неподалік "Титаніка", виявив купу уламків. Серед них — посадкова рама та задній обтічник апарату.

У Береговій охороні США заявили, що дані уламки свідчать про катастрофічне пошкодження батискафу. Відповідно, усі його пасажири загинули.

Наразі проводять пошукові роботи з метою знайти решту уламків батискафу та тіла загиблих.

Жертви катастрофи. Фото: google

Передісторія

Відомо, що 20 червня повідомили про зникнення підводного човна в Атлантиці, який возить туристів до "Титаніка". Приблизно через дві години після занурення берегова охорона США втратила зв'язок з малогабаритним батискафом. На борту перебувало п'ятеро пасажирів.

Пізніше рятувальники з Канади зафіксували "удари" у тому місці, де зник туристичний підводний човен. За інформацією берегової охорони США, такі "удари" звучали кожні півгодини. Однак причина так і залишилася невідомою.

Вже 22 червня стало відомо, що у підводному човні закінчився кисень. А в організації заявили, що пошуки наближаються до останніх годин.

У результаті пошуків виявили уламки, однак не змогли відразу підтвердити, що вони належать саме затонулій субмарині.

Нагадаємо, що опубліковані рідкісні фотографії, на яких видно "Титанік", що затонув в Атлантичному океані 1912 року. Вони були зроблені після того, як дослідники виявили уламки лайнера у вересні 1985 року.