Задержаны сотни: в Китае начали бороться против коррупции в сфере здравоохранения

Китайцы не могут дождаться своей очереди медосмотра. Фото: World News

Китай начал широкомасштабную антикоррупционную кампанию, направленную на больницы, фармацевтическую промышленность и страховые фонды. Это обусловлено разочарованием общественности, вызванным высокими издержками в огромном секторе здравоохранения.

Об этом сообщает CNN.

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По данным государственного агентства China News Service, в этом году под следствие попали более 180 руководителей больниц. В их числе секретари Коммунистической партии и руководители больниц. По крайней мере, 10 из них добровольно сдались с июня.

По данным других государственных СМИ, это более чем вдвое больше, чем в прошлом году.

Отчеты и слухи о кампании в последние недели доминировали в местных заголовках и социальных сетях, примеры которых транслировали государственные информационные агентства.

Реакция местных властей

Несколько департаментов провинциального уровня приобщились к репрессиям. В общей сложности ими было начато десять антикоррупционных кампаний на местах.

Это чрезвычайный уровень координации для такой кампании даже в течение десяти лет антикоррупционных усилий под руководством китайского лидера Си Цзиньпина.

Ранее мы рассказывали, что стало известно, что в Организации Объединенных Наций выступили с инициативой выделить дополнительное финансирование Украине для поддержки в зимние месяцы. Присоединиться к оказанию помощи готов Китай.

Напомним, Китай отменяет запрет на путешествия в еще одну группу стран. Речь идет о Японии, США, Южной Корее и Австралии.