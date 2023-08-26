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Затримані сотні: у Китаї почали боротися проти корупції у сфері охорони здоров'я

26 серпня 2023 10:10
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Затримані сотні: у Китаї почали боротися проти корупції у сфері охорони здоров'я
Китайці не можуть дочекатися своєї черги на медогляд. Фото: World News
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Китай розпочав широкомасштабну антикорупційну кампанію, націлену на лікарні, фармацевтичну промисловість і страхові фонди. Це зумовлено розчаруванням громадськості, викликаним високими витратами у величезному секторі охорони здоров’я.

Про це повідомляє CNN.

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За даними державного агентства China News Service, цього року під слідство потрапили понад 180 керівників лікарень. У їх числі секретарі Комуністичної партії та керівники лікарень. Принаймні 10 із них добровільно здалися з червня.

За даними інших державних ЗМІ, це більш ніж удвічі більше, ніж минулого року.

Звіти та чутки про кампанію останніми тижнями домінували в місцевих заголовках і соціальних мережах, приклади яких транслювали державні інформаційні агентства.

Реакція місцевої влади

Кілька департаментів провінційного рівня долучилися до репресій. Загалом ними було розпочато десять антикорупційних кампаній на місцях.

Це надзвичайний рівень координації для такої кампанії, навіть протягом десяти років антикорупційних зусиль під керівництвом китайського лідера Сі Цзіньпіна.

Раніше ми розповідали, що стало відомо про те, що в Організації Об'єднаних Націй виступили з ініціативою виділити додаткове фінансування Україні для підтримки у зимові місяці. Долучитись до надання допомоги готовий Китай. 

Нагадуємо, Китай скасовує заборону на подорожі до ще однієї групи країн. Йдеться про Японію, США, Південну Корею та Австралію.

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