Глава Минобороны Китая прибыл в Беларусь: причины визита

Глава Минобороны Китая Ли Шанфу. Фото: Валерий Ревенко

С трехдневным визитом прибыл в Беларусь глава Минобороны Китая Ли Шанфу. Цель визита — укрепление связей с союзниками России.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Причины визита

Официальный Минск заявляет, что глава Минобороны Китая прибыл в страну в Беларуси для укрепления отношений, так как государства-члены НАТО укрепляют безопасность границ.

В ходе переговоров министров обороны РБ и КНР китайская сторона отметила, что будет последовательно соблюдать мирные переговоры и высоко оценила усилия Беларуси по урегулированию кризиса в Украине.

Стоит отметить, что Ли Шанфу, являющийся ключевой фигурой в процессе модернизации китайской армии, стал объектом санкций со стороны США в 2018 году. Причиной послужили соглашения с российским экспортером военной продукции "Рособоронэкспорт", заключенные во время руководства китайским департаментом военного развития.

Напомним, Дания будет призывать Китай избрать "более сильную позицию" по поводу российской агрессии в Украине. Эту возможность планируют реализовать во время рабочего визита в Пекин.