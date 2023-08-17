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Глава Минобороны Китая прибыл в Беларусь: причины визита

17 августа 2023 03:54
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Глава Минобороны Китая прибыл в Беларусь: причины визита
Глава Минобороны Китая Ли Шанфу. Фото: Валерий Ревенко
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

С трехдневным визитом прибыл в Беларусь глава Минобороны Китая Ли Шанфу. Цель визита — укрепление связей с союзниками России.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Причины визита

Официальный Минск заявляет, что глава Минобороны Китая прибыл в страну в Беларуси для укрепления отношений, так как государства-члены НАТО укрепляют безопасность границ.

В ходе переговоров министров обороны РБ и КНР китайская сторона отметила, что будет последовательно соблюдать мирные переговоры и высоко оценила усилия Беларуси по урегулированию кризиса в Украине.

Стоит отметить, что Ли Шанфу, являющийся ключевой фигурой в процессе модернизации китайской армии, стал объектом санкций со стороны США в 2018 году. Причиной послужили соглашения с российским экспортером военной продукции "Рособоронэкспорт", заключенные во время руководства китайским департаментом военного развития.

Напомним, Дания будет призывать Китай избрать "более сильную позицию" по поводу российской агрессии в Украине. Эту возможность планируют реализовать во время рабочего визита в Пекин.

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