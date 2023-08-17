Очільник Міноборони Китаю прибув до Білорусі: причини візиту

Очільник Міноборони Китаю Лі Шанфу. Фото: Валерій Ревенко

З триденним візитом прибув до Білорусі очільник Міноборони Китаю Лі Шанфу. Мета візиту — зміцнення зв'язків з союзниками Росії.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Причини візиту

Офіційни Мінськ заявляє, що очільник Міноборони Китаю прибув до країни у Білорусі задля зміцнення відносин, так як держави-члени НАТО зміцнюють безпеку кордонів.

Під час переговорів міністрів оборони РБ та КНР китайська сторона відзначила, що послідовно дотримуватиметься мирних переговорів і високо оцінила зусилля Білорусі щодо врегулювання кризи в Україні.

Варто зазначити, що Лі Шанфу, який є ключовою фігурою у процесі модернізації китайської армії, став об'єктом санкцій із боку США у 2018 році. Причиною стали угоди з російським експортером військової продукції "Рособоронекспорт", укладені під час керівництва китайським департаментом військового розвитку.

Нагадаємо, Данія закликатиме Китай обрати "сильнішу позицію" щодо російської агресії в Україні. Цю моживість планують реалізувати під час робочого візиту до Пекіну.