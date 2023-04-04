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Завтра лукашенко полетит на переговоры к путину: что обсудят

4 апреля 2023 18:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
лукашенко и путин
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Завтра, 5 апреля, самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко полетит в россию. Он встретится с президентом рф владимиром путиным.

Об этом сообщает пресс-служба лукашенко.

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6 апреля в Москве самопровозглашенный президент беларуси примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Участники рассмотрят ход выполнения Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и союзных программ.

Завтра, 5 апреля, лукашенко и российский диктатор путин проведут отдельную двустороннюю встречу. Они обсудят широкий спектр вопросов белорусско-российских отношений, углубление кооперации, развитие высокотехнологичных отраслей, международную обстановку и принятые меры по обеспечению безопасности.

Напомним, самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко заявил, что готов договориться с путиным разместить стратегическое ядерное оружие в своей стране. По его словам, это пригодится в случае нарастания угроз.

Также мы писали, что де-факто президент беларуси александр лукашенко заявил, что Польша готовит нападение на беларусь. Для этого нападения поляки якобы готовят белорусских эмигрантов, сейчас воюющих в Украине.

Добавим, Минск и Москва договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории беларуси. Об этом якобы давно просил самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко.

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