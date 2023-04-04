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Завтра лукашенко полетить на переговори до путіна: що обговорять

4 квітня 2023 18:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
лукашенко та путін
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Завтра, 5 квітня, самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко полетить у росії. Він зустрінеться з президентом рф володимиром путіним.

Про це повідомляє пресслужба лукашенка.

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Деталі

6 квітня у Москві самопроголошений президент білорусі візьме участь у засіданні Вищої державної ради Союзної держави. Учасники розглянуть хід виконання Основних напрямів реалізації положень Договору про створення Союзної держави на 2021-2023 роки та союзних програм.

Завтра, 5 квітня, лукашенко та російський диктатор путін проведуть окрему двосторонню зустріч. Вони обговорять широкий спектр питань білорусько-російських відносин, поглиблення кооперації, розвиток високотехнологічних галузей, міжнародну обстановку, та вживані заходи щодо забезпечення безпеки.

Нагадаємо, самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив, що готовий домовитися із путіним розмістити стратегічну ядерну зброю у своїй країні. За його словами, це знадобиться в разі наростання загроз.

Також ми писали, що де-факто президент білорусі олександр лукашенко заявив, що Польща готує напад на білорусь. Для цього нападу поляки нібито готують білоруських емігрантів, які зараз воюють в Україні.

Додамо, Мінськ і Москва домовилися про розміщення тактичної ядерної зброї на території білорусі. Про це нібито давно просив самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко. 

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