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Завтра США объявят про новые санкции против РФ, — Блинкен

31 мая 2023 00:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Завтра США объявят про новые санкции против РФ, — Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о намерении Соединенных Штатов ввести новые санкционные меры против России 31 мая. Санкции, как отмечено, включают в себя ограничения на экспорт.

Об этом Блинкен сообщил на брифинге.

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Блинкен указал, что санкции нацелены нацелены на контроль экспорта технологий, обнаруженных в иранских беспилотниках, которые используются для нападений на граждан и гражданскую инфраструктуру Украины. Введение санкций направлено на борьбу с российской пропагандой и защиту прав человека.

В контексте после начала полномасштабного вторжения России в Украину, США систематически налагают санкции на Россию. Ранее, в мае, Вашингтон запретил импорт некоторых товаров, включая телефоны и бытовую технику, в Россию и Беларусь.

Помимо этого, Белый дом накладывает санкции на российские военные формирования, участвующие в военных действиях против Украины. Например, руководитель ЧВК "Вагнер" в Мали был недавно включен в санкционный список.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по поводу новых санкций против россиян. В список вошли 51 физическое и 220 юридических лиц.

Среди компаний, которые попали под ограничения, значительная часть связаны с железной дорогой и транспортными услугами, а также производители оружия и электроники.

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