Завтра США оголосять про нові санкції проти РФ, — Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: росЗМІ

Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про намір Сполучених Штатів запровадити нові санкційні заходи проти Росії 31 травня. Санкції, як зазначено, включають обмеження на експорт.

Про це Блінкен повідомив на брифінгу.

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Блінкен зазначив, що ці санкції націлені на контроль експорту технологій, виявлених в іранських безпілотниках, які використовуються для нападів на громадян та громадянську інфраструктуру України. Введення санкцій спрямоване на боротьбу з російською пропагандою та захист прав людини.

У контексті США після початку повномасштабного вторгення Росії в Україну систематично накладають санкції на Росію. Раніше, у травні, Вашингтон заборонив імпорт деяких товарів, включаючи телефони та побутову техніку, до Росії та Білорусі.

Крім цього, Білий дім накладає санкції на російські військові формування, які беруть участь у військових діях проти України. Наприклад, керівник ПВК "Вагнер" у Малі був нещодавно включений до списку санкцій.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо нових санкцій проти росіян. До списку увійшли 51 фізична та 220 юридичних осіб.

Серед компаній, які потрапили під обмеження, значна частина пов'язана із залізницею та транспортними послугами, а також виробники зброї та електроніки.