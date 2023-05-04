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Зеленский и Рютте поддержали размещение спецтрибунала за преступление агрессии РФ в Гааге

4 мая 2023 23:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский и Рютте поддержали размещение спецтрибунала за преступление агрессии РФ в Гааге
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Нидерландов Макр Рютте. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считают, что специальный трибунал, рассматривающий преступление агрессии Российской Федерации, должен размещаться в Гааге.

Об этом говорится в совместном заявлении Зеленского и Рютте, принятом по итогам визита президента Украины в Нидерланды.

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"Мы привержены созданию специального ad hoc трибунала для судебного преследования и вынесения приговора за это преступление с привлечением международного сообщества", — сказали Рютте и Зеленский.

Они добавили, что приветствуют обязательства 36 государств, которые сегодня присоединились к Основной группе по созданию специального трибунала по российскому преступлению агрессии, целью которой является предоставление конкретного предложения, которое обеспечит легитимность, надежность и эффективность такого трибунала.

"Мы призываем другие государства присоединиться к этим усилиям для обеспечения правосудия и предотвращения безнаказанности. Мы твердо верим, что Гаага как город мира и справедливости является местом для размещения специального трибунала", — говорится в заявлении.

Зеленский и Рютте также приветствовали создание Международного центра по преследованию за преступление агрессии (ICPA) при Евроюсте в Гааге и выразили благодарность государствам-членам Совместной следственной группы, а также Европейской комиссии и Евроюсту за их усилия.

Напомним, 28 апреля Северная Македония поддержала создание спецтрибунала для РФ. Она стала 36 страной, которая присоединилась к группе стран, выступающих за создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

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