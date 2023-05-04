Зеленський і Рютте підтримали розміщення спецтрибуналу за злочин агресії РФ у Гаазі

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр Нідерландів Макр Рютте. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вважають, що спеціальний трибунал, який розглядатиме злочин агресії Російської Федерації, повинен розміщуватись у Гаазі.

Про це йдеться у спільній заяві Зеленського та Рютте, ухваленій за підсумками візиту президента України до Нідерландів.

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"Ми прихильні до створення спеціального ad hoc трибуналу для судового переслідування та винесення вироку за цей злочин із залученням міжнародної спільноти", — сказали Рютте та Зеленський.

Вони додали, що вітають зобов'язання 36 держав, які на сьогодні приєдналися до Основної групи зі створення спеціального трибуналу щодо російського злочину агресії, метою якої є надання конкретної пропозиції, яка забезпечить легітимність, надійність та ефективність такого трибуналу.

"Ми закликаємо інші держави приєднатися до цих зусиль задля забезпечення правосуддя та унеможливлення безкарності. Ми твердо віримо, що Гаага як місто миру та справедливості є місцем для розміщення спеціального трибуналу", — йдеться у заяві.

Зеленський та Рютте також привітали створення Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії (ICPA) при Євроюсті в Гаазі та висловили подяку державам – членам Спільної слідчої групи, а також Європейській комісії та Євроюсту за їхні зусилля.

Нагадаємо, 28 квітня Північна Македонія підтримала створення спецтрибуналу для РФ. Вона стала 36-ю країною, яка приєдналася до групи країн, які виступають за створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.