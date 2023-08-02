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Зеленский отреагировал на скандал с Польшей

2 августа 2023 07:59
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Зеленский отреагировал на скандал с Польшей
Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: ОП
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Недавно между Украиной и Польшей возникло напряжение из-за заявления главы польского офиса президента Марцина Пшидача, который высказался о якобы "неблагодарности" Украины за помощь. Президент Зеленский отреагировал на скандал.

Соответствующее заявление глава государства сделал в Twitter.

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Что известно о скандале между Польшей и Украиной

Как известно, в конце июля чиновник канцелярии президента Польши Анджея Дуды Марцин Пшидач, комментируя на телевидении импорт украинского зерна, сделал скандальное заявление. По его мнению, "следовало бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины на протяжении последних месяцев и лет".

На это заявление польского политика отреагировал заместитель руководителя ОП Андрей Сибига. Он отметил, что такие слова являются манипулятивными и навязывающими мнение, что Украина не ценит польскую помощь.

В Польше с ответом не заставили себя ждать и вызвали посла Украины Василия Зварыча в резиденцию "из-за последних заявлений в Киеве". Украинский МИД также вызвал посла Польши Бартоша Цихоцкого 1 августа.

Такое развитие событий возмутило премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

"Вызов польского посла — представителя страны, единственной, которая оставалась в Киеве в день вторжения России в Украину, — в МИД Украины не должен был состояться", — отметил он.

Как отреагировал на скандал Президент Украины

В своем заявлении Президент Зеленский заявил, что все народы Европы знают, как важна коллективная свобода.

"Народы Европы знают, что свобода каждого крепче тогда, когда это общая свобода всех. Мы в Европе умеем объединяться и защищать наши ценности бок о бок, несмотря ни на какие сезоны и настроения, политические течения и личные амбиции", — отметил он.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что эмоции и политические амбиции не могут быть выше государственных интересов.

"Но сейчас видим разные сигналы, что политика иногда пытается быть выше единства, а эмоции — выше фундаментальных интересов народов. Украина бьется за свободу свою и всей Европы, и мы благодарны каждому народу, который помогает. Очень ценим историческую поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы — от моря до моря. И никакой трещинки в этом щите быть не может", — заявил Президент.

Также он напомнил, как важно поддерживать дружеские отношения между Украиной и Польшей.

"Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно стоит остыть. Свобода и благо наших народов, ценности нашей Европы и победа над общим российским врагом — превыше всего", — подытожил он.

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Скриншот сообщения Президента Зеленского

Напомним, белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство Польши.

Также в Польше считают, что ЧВК "Вагнер" может начать операцию в Сувальском коридоре.

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