Зеленський відреагував на скандал з Польщею

Президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда. Фото: ОП

Нещодавно між Україною та Польщею виникла напруга через заяву голови польського офісу президента Марціна Пшидача, який висловився про нібито "невдячність" України за допомогу. Президент Зеленський відреагував на скандал.

Відповідну заяву глава держави зробив у Twitter.

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Як відомо, наприкінці липня посадовець канцелярії президента Польщі Анджея Дуди Марцін Пшидач, коментуючи на телебаченні імпорт українського зерна, зробив скандальну заявку. На його думку, "варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років".

На цю заяву польського політика відреагував заступник керівника ОП Андрій Сибіга. Він зазначив, що такі слова є маніпулятивними і такими, що нав’язують думку нібито Україна не цінує польську допомогу.

У Польщі з відповіддю не забарилися і викликали посла України Василя Зварича до резиденції "через останні заяви в Києві". Українське МЗС також викликало посла Польщі Бартоша Ціхоцького 1 серпня.

Такий розвиток подій обурив прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

"Виклик польського посла — представника країни, єдиної, яка залишалася в Києві в день вторгнення Росії в Україну, — до МЗС України не повинен був відбутися", — зазначив він.

Як відреагував на скандал Президент України

У своїй заяві Президент Зеленський нагалосив, що всі народи Європи знають, як важлива колективна свобода.

"Народи Європи знають, що свобода кожного найміцніша тоді, коли це спільна свобода всіх. Ми в Європі вміємо обʼєднуватися та захищати наші цінності пліч-о-пліч, незважаючи на жодні сезони та настрої, політичні течії та особисті амбіції", — зазначив він.

Водночас Володимир Зеленський зазначив, що емоції та політичні амбіції не можуть бути вищими за державні інтереси.

"Але зараз бачимо різні сигнали, що політика подекуди намагається бути вище єдності, а емоції — вище фундаментальних інтересів народів. Україна бʼється за свободу свою та всієї Європи, і ми вдячні кожному народу, який допомагає. Надзвичайно цінуємо історичну підтримку Польщі, яка разом із нами стала справжнім щитом Європи — від моря до моря. І жодної тріщинки в цьому щиті бути не може", — заявив Президент.

Також він нагадав, як важливо підтримувати дружні взаємини між Україною та Польщею.

"Ми не дамо жодним політичним миттєвостям зіпсувати відносини між українським і польським народами, а емоціям точно варто охолонути. Свобода й благо наших народів, цінності нашої Європи та перемога над спільним російським ворогом — понад усе", — підсумував він.

Скриншот повідомлення Президента Зеленського

Нагадаємо, білоруські гелікоптери порушили повітряний простір Польщі.

Також у Польщі вважають, що ПВК "Вагнер" може розпочати операцію в Сувальському коридорі.