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Зеленский осудил покушение на словацкого премьера Роберта Фицо

15 мая 2024 18:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Зеленский отреагировал на покушение на словацкого премьера Роберта Фицо
Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский осудил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и выразил поддержку словацкому народу. Фицо украинский лидер пожелал скорейшего выздоровления.

Об этом Владимир Зеленский написал в социальной сети X в среду, 15 мая.

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"Мы решительно осуждаем этот акт насилия против главы правительства нашего соседнего государства-партнера. Следует приложить все усилия, чтобы насилие не стало нормой в любой стране, форме или сфере", — написал Зеленский в соцсети.

По словам президента, нападение на политика из соседнего государства является актом насилия, который украинская сторона осуждает.

Отдельно Зеленский выразил надежду на скорейшее выздоровление Фицо и выразил поддержку Украины народу Словакии.

Зеленский осудил покушение на словацкого премьера Роберта Фицо - фото 1
Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Напомним, сегодня в Словакии произошла стрельба возле парламента. Был ранен премьер страны Роберта Фицо.

Сообщается, что нападавшего, совершившего стрельбу, удалось задержать. Фицо уже госпитализирован. Состояние премьер-министра Словакии крайне тяжелое. Он получил 2-3 выстрела в разные части тела, в частности в грудь и живот.

Владимир Зеленский
нападение
стрельба
Словакия
Украина
Роберт Фицо

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