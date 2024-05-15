Зеленский отреагировал на покушение на словацкого премьера Роберта Фицо

Зеленский осудил покушение на словацкого премьера Роберта Фицо
Президент Украины Владимир Зеленский осудил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и выразил поддержку словацкому народу. Фицо украинский лидер пожелал скорейшего выздоровления.
Об этом Владимир Зеленский написал в социальной сети X в среду, 15 мая.
Реакция Зеленского на покушение на Фицо
"Мы решительно осуждаем этот акт насилия против главы правительства нашего соседнего государства-партнера. Следует приложить все усилия, чтобы насилие не стало нормой в любой стране, форме или сфере", — написал Зеленский в соцсети.
По словам президента, нападение на политика из соседнего государства является актом насилия, который украинская сторона осуждает.
Отдельно Зеленский выразил надежду на скорейшее выздоровление Фицо и выразил поддержку Украины народу Словакии.
Напомним, сегодня в Словакии произошла стрельба возле парламента. Был ранен премьер страны Роберта Фицо.
Сообщается, что нападавшего, совершившего стрельбу, удалось задержать. Фицо уже госпитализирован. Состояние премьер-министра Словакии крайне тяжелое. Он получил 2-3 выстрела в разные части тела, в частности в грудь и живот.
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