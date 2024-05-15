Зеленський відреагував на замах на словацького прем'єра Роберта Фіцо

Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський засудивши напад на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо і висловив підтримку словацькому народу. Фіцо український лідер побажав якнайшвидшого одужання.

Про це Володимир Зеленський написав у соціальній мережі X у середу, 15 травня.

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"Ми рішуче засуджуємо цей акт насильства проти глави уряду нашої сусідньої держави-партнера. Слід докласти всіх зусиль, щоб насильство не стало нормою у будь-якій країні, формі чи сфері", — написав Зеленський у соцмережі.

За словами Президента, напад на політика із сусідньої держави є актом насильства, який українська сторона засуджує.

Окремо Зеленський висловив надію на швидке одужання Фіцо та заявив про підтримку України народу Словаччини.

Скриншот допису Володимира Зеленського



Нагадаємо, сьогодні у Словаччині сталася стрілянина біля парламенту. Було поранено прем'єра країни Роберта Фіцо.

Повідомляється, що нападника, який вчинив стрілянину, вдалося затримати, і Фіцо вже госпіталізовано. Стан прем'єр-міністра Словаччини вкрай важкий. Він отримав 2-3 постріли в різні частини тіла, зокрема у груди та живіт.