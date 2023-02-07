Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Землетрясения в Турции: посольство Украины отыскало девять из 27 украинцев arrow

Землетрясения в Турции: посольство Украины отыскало девять из 27 украинцев

7 февраля 2023 15:00
оновлено: 15:28
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Землетрясения в Турции — посольство Украины нашло девять из 27 украинцев
Семьи украинцев, пострадавших от землетрясения, обратились с запросами о поисках
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

В результате сильных землетрясений в Турции погибли по меньшей мере 3,5 тысячи человек. Есть 27 запросов от родственников по отношению к украинцам и только с девятью установлен контакт.

Об этом в эфире Общественного сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Василий Бондарь.

Читайте также:

Украинцы, пострадавшие во время землетрясения в Турции

"Ситуация очень страшная, потому что за одну ночь фактически погибли тысячи людей. Сейчас подтверждено 3500, но не исключено, что цифра будет расти. Более 20 тысяч получили ранения и тысячи домов уничтожены. Об украинцах такая информация: есть 27 запросов на коммуникацию от родственников по отношению к гражданам, проживавшим в этих юго-восточных регионах, из них с девятью уже установлен контакт, часть из них действительно пострадала в плане того, что уничтожено жилье, но они перебрались к родственникам, знакомым, их жизни и безопасности ничего не угрожает", — заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар.

Господин Посол отметил, что из примерно 85 миллионов населения Турции 13 млн считаются пострадавшими.

Он также добавил, что угроз для граждан Украины в центре и на западе Турции нет, но он не советует ехать в пострадавшие от землетрясения регионы.

"Чтобы не сеять паники: на самом деле посещение Турции не означает посещения тех пострадавших от землетрясения регионов. Аэропорты в Стамбуле, Анкаре и в ключевых городах центральной и западной Турции работают в привычном режиме. Никаких угроз или опасений для граждан Украины там нет. Большинство пораженных территорий — от Газиантепа, Аданы, Мерсина — это в основном юг и юго-восток Турции. Там значительное количество аэропортов выведено из строя или закрыто для пассажирского сообщения. Основная рекомендация: в эти регионы ехать не нужно", — отметил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар.

Землетрясения в Турции

Утром 6 февраля Турцию всколыхнули два мощных землетрясения магнитудами 7,8 и 6,3 балла. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.

Землетрясение произошло до рассвета, когда люди спали и не были готовы к удару. На видео из Турции, опубликованном в социальных сетях, видны десятки разрушенных построек.

По последним данным, число погибших в Турции и Сирии составляет по меньшей мере 1500 человек.

Эта серия землетрясений в Турции стала крупнейшей с 1939 года и, по предварительным данным, унесла жизни сотен человек, а несколько тысяч ранены.

Напомним, Турция отказалась от предложения Илона Маска развернуть Starlink из-за землетрясения. Правительство страны отказалось от таких услуг из-за того, что у него достаточно собственных спутниковых возможностей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

Новина з фото

13:43 Чили в огне: несколько дней в стране бушуют масштабные лесные пожары

13:31 У границы с Украиной горела российская колония: есть погибшие

13:30 Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе: главные заявления украинского лидера — трансляция

Эксклюзив

13:30 Сколько лет нужно на полное разминирование Киевщины — ответ сапера

13:23 Литва предполагает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в конце 2023 года

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:23 В Киеве арендовать жилье стало дороже: какие сейчас цены

13:20 Быстрее к пациентам: одесская мобильная служба паллиативной помощи получила новое авто

13:20 В Украине резко подскочил спрос на электрокары: последние данные рынка

12:58 Disney анонсировал новые части мультфильмов "Холодное сердце", "Зверополис" и "История игрушек"

12:55 Пригожин "божится", что больше не вербует зеков в ЧВК "Вагнер"

Новина з відео

12:20 Зеленский выступает с речью в Европарламенте: главные тезисы

Новина з відео

11:44 Попытка рф захватить всю территорию Донбасса до конца марта ​​​​​​​не обоснована в военном смысле, — Юсов

Новина з відео

11:15 В россии произошел взрыв в многоэтажке: есть погибшие

Новина з відео

08:01 Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона

Новина з відео

23:51 Президент Зеленский прибыл в Елисейский дворец, — видео Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

22:28 Все время держал в руках своего попугая: в Турции из-под завалов достали мальчика, пробывшего там 55 часов

Эксклюзив

19:28 Лондон на стороне Киева с первых дней войны: итоги исторического визита Зеленского в Великобританию

Эксклюзив

19:00 Обыски и задержания: верят ли одесситы, что коррупцию в стране можно побороть

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 9 февраля: Овнам — творчество, Львам — положительные эмоции

Эксклюзив

17:00 "Отмена льгот для игорного бизнеса никак не повлияет на увеличение бюджета", — эксперт по туризму Фазиль Аскеров

08:00 Wordtune: искусственный интеллект, способный в разы упростить написание текстов на английском

Эксклюзив

19:28 Лондон на стороне Киева с первых дней войны: итоги исторического визита Зеленского в Великобританию

Эксклюзив

18:30 "Если не мы, то найдут гражданские": интервью с сапером о разминировании Киевской области

17:30 Псевдожурналисты возвращают "совок" в Мариуполь: обзор пропагандистского контента

Эксклюзив

17:00 "Отмена льгот для игорного бизнеса никак не повлияет на увеличение бюджета", — эксперт по туризму Фазиль Аскеров

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

16:54 Тяжелое дело: успеют ли танки на войну

08:00 Чемпионы по стуку: россияне пишут доносы на украинцев, пацифистов и Третьяковскую галерею

23:00 Второй день войны с природой: землетрясения, шторм и оползни

Эксклюзив

18:00 Недвижимость для бизнеса в Ирпене: есть ли смысл вкладывать деньги

17:39 "Благодатный" огонь: как пожар на иранском заводе дронов повлияет на воздушные атаки рф

Актуальное по теме

None 9 Февраль 13:42

Чили в огне: несколько дней в стране бушуют масштабные лесные пожары

None 9 Февраль 13:31

У границы с Украиной горела российская колония: есть погибшие

None 9 Февраль 13:30

Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе: главные заявления украинского лидера — трансляция

None 9 Февраль 12:49

Сколько лет нужно на полное разминирование Киевщины — ответ сапера

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB