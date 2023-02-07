Землетрясения в Турции — посольство Украины нашло девять из 27 украинцев

Семьи украинцев, пострадавших от землетрясения, обратились с запросами о поисках

В результате сильных землетрясений в Турции погибли по меньшей мере 3,5 тысячи человек. Есть 27 запросов от родственников по отношению к украинцам и только с девятью установлен контакт.

Об этом в эфире Общественного сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Василий Бондарь.

Украинцы, пострадавшие во время землетрясения в Турции

"Ситуация очень страшная, потому что за одну ночь фактически погибли тысячи людей. Сейчас подтверждено 3500, но не исключено, что цифра будет расти. Более 20 тысяч получили ранения и тысячи домов уничтожены. Об украинцах такая информация: есть 27 запросов на коммуникацию от родственников по отношению к гражданам, проживавшим в этих юго-восточных регионах, из них с девятью уже установлен контакт, часть из них действительно пострадала в плане того, что уничтожено жилье, но они перебрались к родственникам, знакомым, их жизни и безопасности ничего не угрожает", — заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар.

Господин Посол отметил, что из примерно 85 миллионов населения Турции 13 млн считаются пострадавшими.

Он также добавил, что угроз для граждан Украины в центре и на западе Турции нет, но он не советует ехать в пострадавшие от землетрясения регионы.

"Чтобы не сеять паники: на самом деле посещение Турции не означает посещения тех пострадавших от землетрясения регионов. Аэропорты в Стамбуле, Анкаре и в ключевых городах центральной и западной Турции работают в привычном режиме. Никаких угроз или опасений для граждан Украины там нет. Большинство пораженных территорий — от Газиантепа, Аданы, Мерсина — это в основном юг и юго-восток Турции. Там значительное количество аэропортов выведено из строя или закрыто для пассажирского сообщения. Основная рекомендация: в эти регионы ехать не нужно", — отметил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар.

Землетрясения в Турции

Утром 6 февраля Турцию всколыхнули два мощных землетрясения магнитудами 7,8 и 6,3 балла. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.

Землетрясение произошло до рассвета, когда люди спали и не были готовы к удару. На видео из Турции, опубликованном в социальных сетях, видны десятки разрушенных построек.

По последним данным, число погибших в Турции и Сирии составляет по меньшей мере 1500 человек.

Эта серия землетрясений в Турции стала крупнейшей с 1939 года и, по предварительным данным, унесла жизни сотен человек, а несколько тысяч ранены.

Напомним, Турция отказалась от предложения Илона Маска развернуть Starlink из-за землетрясения. Правительство страны отказалось от таких услуг из-за того, что у него достаточно собственных спутниковых возможностей.