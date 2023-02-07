Землетруси в Туреччині — посольство України відшукало дев'ять з 27 українців

Сім'ї українців, які постраждали від землетрусу, звернулись із запитами про пошуки

Внаслідок сильних землетрусів у Туреччині загинуло щонайменше 3,5 тисячі людей. Є 27 запитів від родичів щодо українців і лише з дев'ятьма встановлено контакт.

Про це в ефірі Суспільного повідомив Надзвичайний та Повноважний посол України в Туреччині Василь Бондар.

Українці, які постраждали під час землетрусу в Туреччині

"Ситуація дуже страшна, тому що за одну ніч фактично загинули тисячі людей. Зараз підтверджено 3500, але не виключено, що цифра буде зростати. Понад 20 тисяч отримали поранення і тисячі домів знищено. Про українців така інформація: маємо 27 запитів на комунікацію від родичів щодо громадян, які проживали в цих південно-східних регіонах. З них з дев'ятьма вже встановлено контакт. Частина з них дійсно постраждала в плані того, що знищене житло, але вони перебрались до родичів, знайомих, їхньому життю та безпеці нічого не загрожує", — заявив Надзвичайний і Повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар.

Пан Посол зазначив, що з приблизно 85 мільйонів населення Туреччини 13 млн вважаються такими, що постраждали.

Він також додав, що загроз для громадян України у центрі та на заході Туреччини немає, але він не радить їхати до постраждалих від землетрусу регіонів.

"Щоб не сіяти паніки: насправді відвідування Туреччини не означає відвідування тих регіонів, які постраждали від землетрусу. Аеропорти в Стамбулі, Анкарі і в ключових містах центральної і західної Туреччини працюють у звичному режимі. Ніяких загроз чи побоювань для громадян України там немає. Більшість уражених територій — від Газіантепу, Адани, Мерсіна — це в основному південь та південний схід Туреччини. Там значна кількість аеропортів виведена з ладу або закрита для пасажирського сполучення. Основна рекомендація: в ці регіони їхати не потрібно", — зазначив Надзвичайний і Повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар.

Землетруси в Туреччині

Вранці 6 лютого Туреччину сколихнули два потужних землетруси магнітудами 7,8 та 6,3 бала. У країні оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.

Землетрус стався до світанку, коли люди спали та не були готові до удару. На відео з Туреччини, опублікованому в соціальних мережах, видно десятки зруйнованих будівель.

За останніми даними, кількість загиблих становить у Туреччині та Сирії становить щонайменше 1500 осіб.

Ця серія землетрусів у Туреччині стала найбільшою з 1939 року і, лише за попередніми даними, забрала життя сотень людей, а кілька тисяч поранено.

Нагадаємо, Туреччина відмовилася від пропозиції Ілона Маска розгорнути Starlink через землетрус. Уряд країни відмовився від таких послуг через те, що має достатньо власних супутникових можливостей.