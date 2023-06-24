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Вспомнили Гаагу: в Минобороны прокомментировали последние события в РФ

24 июня 2023 21:42
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Вспомнили Гаагу: в Минобороны прокомментировали последние события в РФ
Министерство обороны Украины. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Министерстве обороны Украины прокомментировали последние события в России. В частности, упомянули о международном суде в Гааге и кому в конечном итоге придется предстать перед трибуналом.

Соответствующий комментарий обнародовало Минобороны в Twitter.

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Комментарий Минобороны

"Вопрос только в том, кому повезет в банке с пауками выжить и предстать перед Международным уголовным судом в Гааге",  говорят в Минобороны.

 

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Комментарий Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, ранее в Минобороны иронически прокомментировали военный переворот в России. Там сказали, что противостоять Пригожину было бы безопаснее чем украинской армии.

Добавим, что на фоне военного переворота в МИД России предупредили страны Запада. Там предостерегли не использовать эту ситуацию для достижения "русофобных целей".

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