Вспомнили Гаагу: в Минобороны прокомментировали последние события в РФ
В Министерстве обороны Украины прокомментировали последние события в России. В частности, упомянули о международном суде в Гааге и кому в конечном итоге придется предстать перед трибуналом.
Соответствующий комментарий обнародовало Минобороны в Twitter.
Комментарий Минобороны
"Вопрос только в том, кому повезет в банке с пауками выжить и предстать перед Международным уголовным судом в Гааге", — говорят в Минобороны.
Напомним, ранее в Минобороны иронически прокомментировали военный переворот в России. Там сказали, что противостоять Пригожину было бы безопаснее чем украинской армии.
Добавим, что на фоне военного переворота в МИД России предупредили страны Запада. Там предостерегли не использовать эту ситуацию для достижения "русофобных целей".