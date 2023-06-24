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Згадали за Гаагу: у Міноборони прокоментували останні події у РФ

24 червня 2023 21:42
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Козюк Тетяна
редактор
Згадали за Гаагу: у Міноборони прокоментували останні події у РФ
Міністерство оборони України. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Міністерстві оборони України прокоментували останній події в Росії. Зокрема, згадали про міжнародний суд у Гаазі і кому зрештою доведеться постати перед трибуналом. 

Відповідний коментар оприлюднило Міноборони у Twitter

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Коментар Міноборони

"Питання лише в тому, кому пощастить у банці з павуками вижити й постати перед Міжнародним кримінальним судом у Гаазі", — кажуть у Міноборони. 

 

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Коментар Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше у Міноборони іронічно прокоментували військовий переворот у Росії. Там сказали, що протистояти Пригожину було б безпечніше, ніж українській армії. 

Додамо, що на тлі військового перевороту у МЗС Росії зробили попередження країнам Заходу. Там застерегли не використовувати цю ситуацію для досягнення "русофобних цілей". 

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