Згадали за Гаагу: у Міноборони прокоментували останні події у РФ
У Міністерстві оборони України прокоментували останній події в Росії. Зокрема, згадали про міжнародний суд у Гаазі і кому зрештою доведеться постати перед трибуналом.
Відповідний коментар оприлюднило Міноборони у Twitter.
Коментар Міноборони
"Питання лише в тому, кому пощастить у банці з павуками вижити й постати перед Міжнародним кримінальним судом у Гаазі", — кажуть у Міноборони.
Нагадаємо, раніше у Міноборони іронічно прокоментували військовий переворот у Росії. Там сказали, що протистояти Пригожину було б безпечніше, ніж українській армії.
Додамо, що на тлі військового перевороту у МЗС Росії зробили попередження країнам Заходу. Там застерегли не використовувати цю ситуацію для досягнення "русофобних цілей".