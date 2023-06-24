Згадали за Гаагу: у Міноборони прокоментували останні події у РФ

Міністерство оборони України. Фото: google

У Міністерстві оборони України прокоментували останній події в Росії. Зокрема, згадали про міжнародний суд у Гаазі і кому зрештою доведеться постати перед трибуналом.

Відповідний коментар оприлюднило Міноборони у Twitter.

Читайте також:

Коментар Міноборони

"Питання лише в тому, кому пощастить у банці з павуками вижити й постати перед Міжнародним кримінальним судом у Гаазі", — кажуть у Міноборони.

Коментар Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше у Міноборони іронічно прокоментували військовий переворот у Росії. Там сказали, що протистояти Пригожину було б безпечніше, ніж українській армії.

Додамо, що на тлі військового перевороту у МЗС Росії зробили попередження країнам Заходу. Там застерегли не використовувати цю ситуацію для досягнення "русофобних цілей".