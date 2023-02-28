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Журналисты показали дом путина на Валдае: как выглядит роскошь "кремлевского царя"

28 февраля 2023 18:18
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
Журналисты показали дом путина на Валдае: как выглядит роскошь "кремлевского царя"
Президент рф владимир путин
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

Российский город Валдай и его окрестности в Новгородской области — это место, которое так нравится путину. Там у него всегда была официальная резиденция. Вокруг нее также расположены дома путинского окружения. Журналисты показали, как выглядит роскошь российского диктатора.

Об этом сообщает Proekt Media.

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Ранее высокопоставленный чиновник говорил, что путину нравится северная часть рф.

"Причина этой любви, возможно, кроется в обособленности валдайской резиденции — она крайне редко попадает в новости, там почти никогда не проводят официальных встреч, эта окруженная лесами дача подходит для частных, можно сказать, интимных мероприятий. Время от времени скупые рассказы о таких события попадали в прессу. В 2008 году джазмен Игорь Бунтман рассказывал, что играл на Валдае для путина, пела в тот вечер Лариса Долина. О выступлении в резиденции также писала певица Наталья Ветлицкая и даже некоторые западные артисты", — пишет издание.

Журналисты нашли одного из руководителей строительства валдайской резиденции путина. Он возводил дачу русского диктатора к 2005 году, когда главные работы были закончены.

Строительство дома путина на Валдае началось почти сразу после его прихода к власти. Внешне в 2003 году он выглядел так:

Дом путина

Впоследствии внешний вид дома особо не изменился, чего нельзя сказать о внутреннем декоре. В 2003 году путин приехал принимать работу.

"Декор выглядел очень современно, это было что-то вроде хайтеку. И президенту не понравилось. "А как бы вы хотели?" — спросили его. "Как в Петербурге", — задумавшись ответил президент. После отъезда все стали думать, И решили, что "как в Петербурге" — это как в Эрмитаже", — вспомнил встречу в 2003 году собеседник издания.

Как выглядит роскошь "кремлевского царя"

Дом путина

Дом путина

Дом путина

Дом путина

Дом путина

Дом путина

Дом путина

Дом путина

Дом путина

Дом путина

Напомним, российские власти обвинили Запад в попытке разделить рф на части. Такие заявления кремля являются самой обычной информационной спецоперацией, которая имеет целью оправдать продолжение войны против Украины.

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