Президент рф владимир путин

Российский город Валдай и его окрестности в Новгородской области — это место, которое так нравится путину. Там у него всегда была официальная резиденция. Вокруг нее также расположены дома путинского окружения. Журналисты показали, как выглядит роскошь российского диктатора.

Об этом сообщает Proekt Media.

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Ранее высокопоставленный чиновник говорил, что путину нравится северная часть рф.

"Причина этой любви, возможно, кроется в обособленности валдайской резиденции — она крайне редко попадает в новости, там почти никогда не проводят официальных встреч, эта окруженная лесами дача подходит для частных, можно сказать, интимных мероприятий. Время от времени скупые рассказы о таких события попадали в прессу. В 2008 году джазмен Игорь Бунтман рассказывал, что играл на Валдае для путина, пела в тот вечер Лариса Долина. О выступлении в резиденции также писала певица Наталья Ветлицкая и даже некоторые западные артисты", — пишет издание.

Журналисты нашли одного из руководителей строительства валдайской резиденции путина. Он возводил дачу русского диктатора к 2005 году, когда главные работы были закончены.

Строительство дома путина на Валдае началось почти сразу после его прихода к власти. Внешне в 2003 году он выглядел так:

Впоследствии внешний вид дома особо не изменился, чего нельзя сказать о внутреннем декоре. В 2003 году путин приехал принимать работу.

"Декор выглядел очень современно, это было что-то вроде хайтеку. И президенту не понравилось. "А как бы вы хотели?" — спросили его. "Как в Петербурге", — задумавшись ответил президент. После отъезда все стали думать, И решили, что "как в Петербурге" — это как в Эрмитаже", — вспомнил встречу в 2003 году собеседник издания.

Как выглядит роскошь "кремлевского царя"

Напомним, российские власти обвинили Запад в попытке разделить рф на части. Такие заявления кремля являются самой обычной информационной спецоперацией, которая имеет целью оправдать продолжение войны против Украины.