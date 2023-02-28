Журналісти показали будинок путіна на Валдаї: як виглядає розкіш "кремлівського царя"

Президент рф володимир путін

Російське місто Валдай та його околиці в Новгородській області — це місце, яке так подобається путіну. Там у нього завжди була офіційна резиденція. Навколо неї також розташовані будинки путінського оточення. Журналісти показали, як виглядає розкіш російського диктатора.

Про це повідомляє Proekt Media.

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Раніше високопоставлений чиновник говорив, що путіну подобається північна частина рф.

"Причина цієї любові, можливо, криється у відокремленості валдайської резиденції — вона вкрай рідко потрапляє в новини, там майже ніколи не проводять офіційних зустрічей, натомість ця оточена лісами дача підходить для приватних, можна сказати, інтимних заходів. Час від часу скупі розповіді про такі події потрапляли в пресу. У 2008 році джазмен Ігор Бунтман розповідав, що грав на Валдаї для путіна, співала того вечора Лариса Доліна. Про виступ у резиденції також писала співачка Наталія Ветлицька і навіть деякі західні артисти", — пише видання.

Журналісти знайшли одного з керівників будівництва валдайської резиденції путіна. Він зводив дачу російського диктатора до 2005 року, коли основні роботи були закінчені.

Будівництво будинка путіна на Валдаї розпочалося майже одразу після його приходу до влади. Зовні у 2003 році він мав такий вигляд:

Згодом зовнішній вигляд будинку особливо не змінився, чого не можна сказати про внутрішній декор. У 2003 році путін приїхав приймати роботу.

"Декор мав дуже сучасний вигляд, це було щось на кшталт хайтеку. І президенту не сподобалося. "А як би ви хотіли?" — запитали його. "Як у Петербурзі", — замислившись відповів президент. Після від'їзду всі стали думати, що це означає. І вирішили, що "як у Петербурзі" — це як в Ермітажі", — пригадав зустріч у 2003 році співрозмовник видання.

Як виглядає розкіш "кремлівського царя"

Нагадаємо, російська влада звинуватила Захід у намаганні розділити рф на частини. Такі заяви кремля є звичайнісінькою інформаційною спецоперацією, яка має на меті виправдати продовження війни проти України.