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Появились новые данные о строительстве лагерей для "вагнеровцев" в Беларуси

26 июня 2023 22:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Появились новые данные о строительстве лагерей для "вагнеровцев" в Беларуси
Солдат ПВК "Вагнер". Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сейчас нет данных, подтверждающих информацию о строительстве лагеря для ЧВК "Вагнер" в Осиповичском районе в Беларуси. Также нет доказательств того, что в стране находится Евгений Пригожин.

Об этом сообщает мониторинговый проект "Белорусский Гаюн".

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Мониторинговая группа подчеркнула, что пока нет данных, подтверждающих информацию о строительстве лагеря для "вагнеровцев" под Осиповичами. Также нет подтверждений о нахождении Пригожина в Беларуси.

"Во-первых, по состоянию на 17:30 26.06 мы однозначно можем сказать, что за прошедшие сутки не было зафиксировано никакой активности в Осиповичском районе, не говоря уже о строительстве такого большого объекта", — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что очень сомнительно, как российские СМИ могли получить информацию "от анонимных источников" о строительстве лагерей, даже если белорусские СМИ такой информацией не владеют.

"Что касается возможной переброски наемников ЧВК "Вагнер" в Беларусь, то мы сможем подтвердить или опровергнуть эти данные путем прямого наблюдения. На сегодня никаких колонн ЧВК, которые двигаются в Беларусь или уже находятся в РБ, — нет", — подчеркнули в "Белорусском" Гаюне".

Напомним, 26 июня появилась информация, что в Беларуси, вблизи границы с Украиной, начали строить лагеря для размещения "вагнеровцев". Первый лагерь восемь тысяч человек возводят в Осиповичах Могилевской области.

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