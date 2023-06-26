Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Байден вперше прокоментував заколот Пригожина в Росії arrow

Байден вперше прокоментував заколот Пригожина в Росії

26 червня 2023 20:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Байден вперше прокоментував заколот Пригожина в Росії
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент США Джо Байден вперше публічно прокоментував події в Росії. Він заявив, що Америка та її союзники не причетні до заколоту "вагнерівців" в РФ.   

Про це повідомляє CNN.

Читайте також:

Реакція Байдена на заколот в Росії

"Ми повинні були переконатися, що ми не дали Путіну жодного приводу звинувачувати в цьому Захід або звинувачувати в цьому НАТО. Ми чітко дали зрозуміти, що не причетні. Ми не мали до цього відношення. Це було частиною боротьби всередині російської системи", — заявив Байден.

Він також додав, що поки рано робити якісь висновки і він збирається обговорити цю ситуацію з українським Президентом Володимиром Зеленським.

"Ми будемо продовжувати оцінювати наслідки подій цих вихідних і їх вплив на Росію і Україну, але ще занадто рано робити остаточний висновок про те, куди це все йде", — сказав президент США.

Також він наголосив, що буде пильно спостерігати за цією ситуацією, оскільки США були готові до низки сценаріїв у зв'язку з недавніми подіями в Росії. 

Нагадаємо, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові. 

Згодом Євген Пригожин заявив, що повертає своїх найманців назад, бо він не хоче проливати російську кров, а також заявив, що марш був демонстрацією протесту і не мав на меті повалення влади в країні.  

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

None

Ядерний вибух: покрокова інструкція, що робити

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз