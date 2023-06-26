Байден вперше прокоментував заколот Пригожина в Росії

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Джо Байден вперше публічно прокоментував події в Росії. Він заявив, що Америка та її союзники не причетні до заколоту "вагнерівців" в РФ.

Про це повідомляє CNN.

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"Ми повинні були переконатися, що ми не дали Путіну жодного приводу звинувачувати в цьому Захід або звинувачувати в цьому НАТО. Ми чітко дали зрозуміти, що не причетні. Ми не мали до цього відношення. Це було частиною боротьби всередині російської системи", — заявив Байден.

Він також додав, що поки рано робити якісь висновки і він збирається обговорити цю ситуацію з українським Президентом Володимиром Зеленським.

"Ми будемо продовжувати оцінювати наслідки подій цих вихідних і їх вплив на Росію і Україну, але ще занадто рано робити остаточний висновок про те, куди це все йде", — сказав президент США.

Також він наголосив, що буде пильно спостерігати за цією ситуацією, оскільки США були готові до низки сценаріїв у зв'язку з недавніми подіями в Росії.

Нагадаємо, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ. Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові.

Згодом Євген Пригожин заявив, що повертає своїх найманців назад, бо він не хоче проливати російську кров, а також заявив, що марш був демонстрацією протесту і не мав на меті повалення влади в країні.