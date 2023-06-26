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Байден впервые прокомментировал мятеж Пригожина в России

26 июня 2023 20:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Байден впервые прокомментировал мятеж Пригожина в России
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал события в России. Он заявил, что Америка и ее союзники не причастны к мятежу "вагнеровцев" в РФ.

Об этом сообщает CNN.

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"Мы должны были убедиться, что мы не дали Путину ни малейшего повода обвинять в этом Запад или обвинять в этом НАТО. Мы четко дали понять, что не причастны. Мы не имели к этому отношения. Это было частью борьбы внутри российской системы", — заявил Байден.

Он также добавил, что пока рано делать какие-то выводы и собирается обсудить эту ситуацию с украинским Президентом Владимиром Зеленским.

"Мы будем продолжать оценивать последствия этих выходных и их влияние на Россию и Украину, но еще слишком рано делать окончательный вывод о том, куда это все идет" , — сказал президент США.

Также он подчеркнул, что будет внимательно наблюдать за этой ситуацией, поскольку США были готовы к ряду сценариев в связи с недавними событиями в России.

Напомним, 24 июня, наемники ППК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.

Впоследствии Евгений Пригожин заявил, что возвращает своих наемников назад, потому что он не хочет проливать российскую кровь, а также заявил, что марш был демонстрацией протеста и не преследовал цель свержения власти в стране.

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