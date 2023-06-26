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З'явились нові дані про будівництво таборів для "вагнерівців" у Білорусі

26 червня 2023 22:00
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З'явились нові дані про будівництво таборів для "вагнерівців" у Білорусі
Солдат ПВК "Вагнер". Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Зараз немає даних, що б підтверджували інформацію про будівництво табору для ПВК "Вагнер" в Осиповичському районі в Білорусі. Також немає доказів того, що в країні перебуває Євген Пригожин.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт "Білоруський Гаюн"

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Моніторингова група наголосила, що наразі немає даних, які б підтвердили інформацію про будівництва табору для "вагнерівців" під Осиповичами. Також немає підтверджень про знаходження Пригожина у Білорусі.

"По-перше, станом на 17:30 26.06 ми однозначно можемо сказати, що минулої доби не було зафіксовано жодної активності в Осиповичському районі, не кажучи вже про будівництво такого великого об'єкта", — йдеться у повідомленні. 

Там наголосили, що дуже сумнівно, як російські ЗМІ могли отримати інформацію "від анонімних джерел" про будівництво таборів, якщо навіть білоруські ЗМІ такою інформацією не володіють.

"Щодо можливого перекидання найманців ПВК "Вагнер" до Білорусі, то ми зможемо підтвердити чи спростувати ці дані шляхом прямого спостереження. На сьогодні, жодних колон ЧВК, які рухаються до Білорусі або вже перебувають у РБ, — немає", — підкреслили у "Білоруському Гаюні".

Нагадаємо, 26 червня з'явилась інформація, що у Білорусі, поблизу кордону з Україною, почали будувати табори для розміщення "вагнерівців". Перший табір на вісім тисяч людей зводять в Осиповичах Могильовської області. 

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