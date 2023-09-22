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Появились новые детали загадочного исчезновения истребителя F-35 в США

22 сентября 2023 09:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Появились новые детали загадочного исчезновения истребителя F-35 в США
Истребитель F-35. Фото: Seaman Leon Vonguyen/US Navy
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Недавно во время учебного полета в США загадочно потерялся истребитель F-35. Пилот успел успешно катапультироваться и приземлился на чьем-то дворе в Южной Каролине, жильцы дома позвонили по телефону на горячую линию 911 и удивили диспетчеров неожиданными фактами.

О новых деталях исчезновения истребителя сообщает The Guardian.

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Недавно в сети появился разговор людей, на чей двор приземлился пилот пропавшего истребителя и диспетчера службы 911.

"У нас пилот в доме, и я предполагаю, что он приземлился на моем заднем дворе, и мы пытаемся вызвать ему скорую помощь в дом, пожалуйста", — сказал житель.

Издание отмечает, что эта четырехминутная запись фиксирует странные обстоятельства трех неустановленных лиц: житель Северного Чарльстона спокойно объясняет, что пилот только что прыгнул на парашюте во двор, пилот, не знающий, что произошло с его самолетом F-35, и озадаченный диспетчер, который старается все понять.

Как известно, пилоту, катапультировавшемуся из самолета, 47 лет. После падения он рассказал, что чувствует себя хорошо, лишь немного болела спина. Однако, где делся самолет и что произошло рассказать пилот не может.

"Я не знаю, где делся самолет. Он где-то разбился. Я катапультировался", — сказал пилот.

Напомним, 17 сентября, в США во время военных учений произошла авария с участием истребителя F-35. Пилоту удалось катапультироваться, но самолет найти не могут и просили местных жителей присоединиться к поискам.

Через сутки после исчезновения самолета военные США сообщили, что обнаружили обломки пропавшего истребителя недалеко к северо-востоку от базы Чарльстон, где катапультировался пилот.

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