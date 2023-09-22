З'явилися нові деталі загадкового зникнення винищувача F-35 у США

Винищувач F-35. Фото: Seaman Leon Vonguyen/US Navy

Нещодавно під час навчального польоту у США загадково зник винищувач F-35. Пілот встиг успішно катапультуватися та приземлився на чиємусь подвір'ї у Південній Кароліні, мешканці будинку зателефонували на гарячу лінію 911 та здивували диспетчерів неочікуваними фактами.

Про нові деталі зникнення винищувача повідомляє The Guardian.

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Нещодавно в мережі з'явилася розмова людей, на чиє подвір'я приземлився пілот зниклого винищувача, та диспетчера служби 911.

"У нас пілот у будинку, і я припускаю, що він приземлився на моєму задньому дворі, і ми намагаємося викликати йому швидку допомогу до будинку, будь ласка", — сказав мешканець.

Видання зазначає, що цей чотирихвилинний запис фіксує дивні обставини трьох невстановлених осіб: житель Північного Чарльстона спокійно пояснює, що пілот щойно стрибнув на парашуті у його двір, пілот, який не знає, що сталося з його літаком F-35, і спантеличений диспетчер, який намагається все зрозуміти.

Як відомо, пілоту, який катапультувався з літака, 47 років. Після падіння він розповів, що почувається добре, лише трохи боліла спина. Проте, де дівся літак і що сталося розповісти пілот не може.

"Я не знаю, де дівся літак. Він десь розбився. Я катапультувався", — сказав пілот.

Нагадаємо, 17 вересня, у США під час військових навчань трапилася аварія за участі винищувача F-35. Пілотові вдалося катапультуватися, але літак знайти не можуть та просили місцевих жителів долучитися до пошуків.

Через добу після зникнення літака військові США повідомили, що знайшли уламки зниклого винищувача недалеко на північний схід від бази Чарльстон, де катапультувався пілот.