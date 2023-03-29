"Зло должно проиграть войну": Зеленский выступил на втором Саммите за демократию
В среду, 29 марта, Президент Украины Владимир Зеленский выступил на втором Международном саммите за демократию. В центре саммита оказалась Украина.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram.
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Выступление Зеленского
Президент рассказал, что принял участие во втором Саммите за демократию, организованном Соединенными Штатами, который собрал ведущих демократических лидеров. Он отметил, что всем нам нужна победа — Украине и каждой из демократий мира.
"В чем стратегия свободного мира по отношению к тоталитарной россии, которая ищет, как бы наплодить себе как можно больше тоталитарных сообщников в мире? Есть ли такая стратегия? Я скажу, какой ей следует быть. Зло должно проиграть войну. Проигрывает сейчас — будет знать, что будет проигрывать всегда и повсюду", — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что враги демократии должны проигрывать, и только это может служить основой подлинной безопасности для демократии.
Напомним, 29 марта Соединенные Штаты Америки открыли второй Международный Саммит по демократии в Вашингтоне. Известно, что на виртуальных заседаниях соберутся лидеры, представители гражданского общества и частного сектора 120 стран мира. Саммит состоится 29 и 30 марта.