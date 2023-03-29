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"Зло повинно програти війну": Зеленський виступив на другому Саміті за демократію

29 березня 2023 23:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Володимир Зеленський
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У середу, 29 березня, Президент України Володимир Зеленський виступив на другому Міжнародному Саміті за демократію. У центрі саміту опинилася Україна.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram.

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Виступ Зеленського

 Президент розповів, що взяв участь у другому Саміті за демократію, організованому Сполученими Штатами, що зібрав провідних демократичних лідерів. Він зазначив, що всім нам потрібна перемога — Україні та кожній з демократій світу. 

"У чому стратегія вільного світу стосовно тоталітарної росії, яка шукає, як би наплодити собі якнайбільше тоталітарних спільників у світі? Чи є така стратегія? Я скажу, якою їй варто бути. Зло повинно програти війну. Програє зараз — знатиме, що програватиме завжди і всюди", — сказав глава держави.

Він наголосив, що вороги демократії повинні програвати, і лише це може бути основою справжньої безпеки для демократії. 

Нагадаємо, 29 березня Сполучені Штати Америки відкрили другий Міжнародний Саміт за демократію у Вашингтоні.  Відомо, що на віртуальні засідання зберуться лідери, представники громадянського суспільства і приватного сектору 120 країн світу. Саміт відбудеться 29 та 30 березня. 

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