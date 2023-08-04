СМИ рассказали, почему Саудовской Аравии выгодна встреча касательно мира в Украине

Встреча Саудовской Аравии и Японии. Фото: REUTERS/David Mareuil

В эти выходные 5-6 августа в Саудовской Аравии состоится встреча советников по национальной безопасности, посвященная миру в Украине. РФ на мероприятие не пригласили, так что вероятно, о результатах переговоров государству-террористу расскажет Саудовская Аравия.

Об этом пишет Politico.

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Что известно о встрече в Саудовской Аравии

Десятки советников по вопросам национальной безопасности и чиновников прибыли в город Джидда на берегу Красного моря для встречи, которая начнется в пятницу вечером.

Цель переговоров состоит в том, чтобы объединить страны Глобального Юга, такие как Индия, Бразилия и Южная Африка, а также страны ЕС, США и Канаду вокруг усилий Украины по достижению мира.

Пока неизвестно присоединится ли к встрече Китай.

"Важно то, что делает Китай. Большинство участников в прошлый раз пожалели, что Китай не принял участия", — сказал один высокопоставленный европейский чиновник, принимавший участие в подготовке встречи.

Почему встреча выгодна Саудовской Аравии

После жестокого убийства журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году Саудовская Аравия была отвергнута во всем мире как изгоя по правам человека. Однако проведение мирного саммита может улучшить положение государства и укрепить его позиции на международной дипломатической арене.

Так, по информации издания, жители Саудовской Аравии рассматривают глобальное собрание в Джидде в эти выходные как шанс заявить о себе как о мирных посредниках в войне в Украине.

Для самого принца Мухаммеда участие во встрече будет "обольстительной перспективой". Ведь пригодится для улучшения имиджа, особенно, если участники достигнут взаимопонимания.

"Хотя неясно, примет ли Мухаммед ибн Салман (наследный принц Саудовской Аравии. — Ред.) участие во встрече в эти выходные, ожидается, что Саудовская Аравия сообщит Россию о результатах", — сообщает Politico.

Напомним, что стало известно, что Президент Зеленский сможет представить Формулу мира в Нью-Йорке.

Также в Госдепе США рассказали, почему РФ не приглашена на мирный саммит в Саудовской Аравии.