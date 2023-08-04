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ЗМІ розповіли, чому Саудівській Аравії вигідна зустріч щодо миру в Україні

4 серпня 2023 11:05
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Валерія Пержун
редактор
ЗМІ розповіли, чому Саудівській Аравії вигідна зустріч щодо миру в Україні
Зустріч Саудівської Аравії та Японії. Фото: REUTERS/David Mareuil
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Цими вихідними 5-6 серпня у Саудівській Аравії відбудеться зустріч радників з національної безпеки, присвячена миру в Україні. РФ на захід не запросили, тож ймовірно, про результати переговорів державі-терористу розповість Саудівська Аравія.

Про це пише Politico.

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Що відомо про зустріч у Саудівській Аравії

Десятки радників з питань національної безпеки та високопосадовців прибули до міста Джидда на березі Червоного моря для зустрічі, яка розпочнеться в п’ятницю ввечері.

Мета переговорів полягає в тому, щоб об’єднати країни Глобального Півдня, такі як Індія, Бразилія та Південна Африка, а також країни ЄС, США та Канаду довкола зусиль України щодо досягнення миру.

Наразі невідомо чи доєднається до зустрічі Китай. 

"Важливо те, що робить Китай. Більшість учасників минулого разу пошкодували, що Китай не взяв участі", — сказав один високопоставлений європейський чиновник, який брав участь у підготовці зустрічі.

Чому зустріч вигідна Саудівській Аравії 

Після жорстокого вбивства журналіста Джамаля Хашоггі в 2018 році  Саудівська Аравія була відкинута у всьому світі як ізгоя з прав людини. Однак проведення мирного саміту може покращити становище держави і зміцнити її позиції на міжнародній дипломатичній арені.

Так, за інформацією видання, жителі Саудівської Аравії розглядають глобальне зібрання в Джидді цими вихідними як шанс заявити про себе як про мирних посередників у війні в Україні. 

Для самого принца Мухаммеда участь у зустрічі — буде "спокусливою перспективою". Адже стане цому в нагоді для покращення іміджу, особливо, якщо учасники досягнуть порозуміння.

"Хоча неясно, чи візьме Мухаммед ібн Салман (наслідний принц Саудівської Аравії. — Ред.) участь у зустрічі цими вихідними, очікується, що Саудівська Аравія повідомить Росію про результати", — йдеться у Politico.

Нагадаємо, стало відомо, що Президент Зеленський зможе представити Формулу миру у Нью-Йорку.

Також у У Держдепі США розповіли, чому РФ не запрошена на мирний саміт у Саудівській Аравії.

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