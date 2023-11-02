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СМИ выяснили, сколько раненых все еще находятся в Секторе Газа

2 ноября 2023 09:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
СМИ выяснили, сколько раненых все еще находятся в Секторе Газа
Разрушенные дома в Секторе Газа. Фото: АР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В настоящее время в Секторе Газа находится еще 20 тысяч раненых, имеющих ограниченный доступ к медицинской помощи. Их не спешат эвакуировать.

Об этом сообщает The Guardian.

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Раненые в Секторе Газа

По данным организации "Врачи без границ" (MSF), более 20 тысяч раненых все еще находятся в Секторе Газа, несмотря на эвакуацию некоторых иностранцев и тяжело раненых палестинцев через границу в Египет.

"В Газе все еще есть более 20 тысяч раненых, имеющих ограниченный доступ к медицинской помощи из-за осады", — говорится в сообщении.

В то же время организация призвала к эвакуации людей, а также к прекращению огня и оказанию дополнительной помощи нуждающимся.

Что пишут СМИ о ситуации в Секторе Газа

Журналисты The Times of Israel выяснили, что во вторжении в Израиль участвовали три тысячи боевиков ХАМАС. Эта цифра содержит только вооруженных террористов, а не волны граждан Газы, воспользовавшихся огромными щелями в изгороди, чтобы также проникнуть внутрь позже того же дня.

По данным CNN, с 7 октября около 3 500 детей были убиты и более 6 800 детей получили ранения.

Также The Guardian сообщил в 09:20, что Египет открыл контрольно-пропускной пункт "Рафах", предоставив возможность для ограниченного количества людей из блокированной Газы уехать за его пределы. Египетская сторона согласилась допустить граждан других стран, лиц с двойным гражданством, а также некоторых раненых.

При этом агентство France-Presse уточнило, что пока неясно, сколько людей смогли покинуть территорию Сектора Газа через пограничный пункт "Рафах", расположенный на юге границы с Египтом, но ожидается, что границу пересекут около 400 иностранных граждан и владельцев двойного гражданства.

Напомним, 1 ноября Министерство иностранных дел Украины, совместно с рядом других государственных структур, начали процесс организации вывоза граждан Украины из Сектора Газа. Планируется, что эвакуация пройдет через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе с Египтом.

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