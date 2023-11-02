ЗМІ з'ясували, скільки поранених досі перебувають у Секторі Гази

Зруйновані будинки у Секторі Гази. Фото: АР

Наразі у Секторі Гази перебуває ще 20 тисяч поранених, які мають обмежений доступ до медичної допомоги. Їх не квапляться евакуювати.

Про це повідомляє The Guardian.

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Поранені в Секторі Гази

За даними організації "Лікарі без кордонів" (MSF), понад 20 тисяч поранених досі перебувають в Секторі Гази, попри евакуацію деяких іноземців і тяжко поранених палестинців через кордон до Єгипту.

"У Газі все ще є понад 20 тисяч поранених, які мають обмежений доступ до медичної допомоги через облогу", — йдеться в повідомленні.

Водночас організація закликала до евакуації людей, а також до припинення вогню та надання додаткової допомоги тим, хто цього потребує.

Що пишуть ЗМІ про ситуацію у Секторі Гази

Журналісти The Times of Israel з'ясували, що під час вторгнення в Ізраїль брали участь три тисячі бойовиків ХАМАС. Ця цифра містить лише озброєних терористів, а не хвилі громадян Гази, які скористалися величезними щілинами в огорожі, щоб також пробратися всередину пізніше того ж дня.

За даними CNN, з 7 жовтня близько 3 500 дітей було вбито і понад 6 800 дітей отримали поранення.

Також The Guardian повідомив о 09:20, що Єгипет відкрив контрольно-пропускний пункт "Рафах", надавши можливість для обмеженої кількості людей із блокованої Гази виїхати за його межі. Єгипетська сторона погодилася допустити громадян інших країн, осіб з подвійним громадянством, а також деяких тяжко поранених.

При цьому агентство France-Presse уточнило, що поки незрозуміло, скільки людей змогли залишити територію Сектору Гази через прикордонний пункт "Рафах", розташований на півдні кордону з Єгиптом, але очікується, що кордон перетнуть близько 400 іноземних громадян та власників подвійного громадянства.

Нагадаємо, 1 листопада Міністерство закордонних справ України, спільно з низкою інших державних структур, розпочали процес організації вивезення громадян України із Сектору Гази. Планується, що евакуація проходитиме через контрольно-пропускний пункт "Рафах", розташований на кордоні з Єгиптом.