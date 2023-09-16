Снятие эмбарго на украинское зерно: Германия раскритиковала три страны

Сборка украинского зерна. Фото иллюстративное: google

Правительство Германии положительно отреагировало на отмену Европейской комиссией эмбарго на поставку украинского зерна. Однако раскритиковало три страны, которые продолжают свои ограничения.

Об этом сообщил федеральный министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир, передаёт германское радио.

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По словам Оздемера, решение отменить эмбарго на поставку украинского зерна правильное. Ведь, как утверждает политик, Украине нужны доходы от торговли зерном и помощь.

В то же время министр подверг критике Польшу, Венгрию и Словакию, которые заявили, что будут продолжать соблюдать ограничения. Он подчеркнул, что все 27 стран-членов ЕС должны системно подойти к решению этого вопроса. Ведь все остальное играет только на руку российскому диктатору Владимиру Путину.

Напомним, что 15 сентября Европейская Комиссия должна была определиться с дальнейшей судьбой моратория на экспорт украинской агропродукции в страны Европейского Союза.

Позже 15 сентября стало известно, что Европейская комиссия снимает эмбарго на поставку украинского зерна. Таким образом, после 15 сентября ЕС не будет продолжать ограничения на импорт.

В то же время, Словакия запретила импорт пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника из Украины. Запрет будет действовать до конца 2023 года.