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Снятие эмбарго на украинское зерно: Германия раскритиковала три страны

16 сентября 2023 19:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Снятие эмбарго на украинское зерно: Германия раскритиковала три страны
Сборка украинского зерна. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Правительство Германии положительно отреагировало на отмену Европейской комиссией эмбарго на поставку украинского зерна. Однако раскритиковало три страны, которые продолжают свои ограничения.

Об этом сообщил федеральный министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир, передаёт германское радио.

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По словам Оздемера, решение отменить эмбарго на поставку украинского зерна правильное. Ведь, как утверждает политик, Украине нужны доходы от торговли зерном и помощь.

В то же время министр подверг критике Польшу, Венгрию и Словакию, которые заявили, что будут продолжать соблюдать ограничения. Он подчеркнул, что все 27 стран-членов ЕС должны системно подойти к решению этого вопроса. Ведь все остальное играет только на руку российскому диктатору Владимиру Путину.

Напомним, что 15 сентября Европейская Комиссия должна была определиться с дальнейшей судьбой моратория на экспорт украинской агропродукции в страны Европейского Союза.

Позже 15 сентября стало известно, что Европейская комиссия снимает эмбарго на поставку украинского зерна. Таким образом, после 15 сентября ЕС не будет продолжать ограничения на импорт.

В то же время, Словакия запретила импорт пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника из Украины. Запрет будет действовать до конца 2023 года.

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