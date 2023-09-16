Зняття ембарго на українське зерно: Німеччина розкритикувала три країни

Збір українського зерна. Фото ілюстративне: google

Уряд Німеччини позитивно відреагував на скасування Європейською комісією ембарго на постачання українського зерна. Однак, розкритикувало три країни, які продовжують свої обмеження.

Про це повідомив федеральний міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір, передає німецьке радіо.

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За словами Оздеміра, рішення скасувати ембарго на постачання українського зерна правильне. Адже, як ствердужує політик, Україні потрібні доходи від торгівлі зерном та допомога.

Водночас, міністр розкритикував Польщу, Угорщину та Словаччину, які заявили, що продовжуватимуть дотримуватися обмежень. Він наголосив, що усі 27 країн-членів ЄС мають системно підійти до вирішення цього питання. Адже, усе інше грає лише на руку російському диктатору Володимиру Путіну.

Нагадаємо, що 15 вересня Європейська Комісія мала визначитися із подальшою долею мораторію на експорт української агропродукції до країн Європейського Союзу.

Пізніше, 15 вересня, стало відомо, що Європейська комісія знімає ембарго на постачання українського зерна. Таким чином, після 15 вересня ЄС не продовжуватиме обмеження на імпорт.

Водночас Словаччина заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України. Заборона діятиме до кінця 2023 року.