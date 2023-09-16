Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Зняття ембарго на українське зерно: Німеччина розкритикувала три країни arrow

Зняття ембарго на українське зерно: Німеччина розкритикувала три країни

16 вересня 2023 19:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зняття ембарго на українське зерно: Німеччина розкритикувала три країни
Збір українського зерна. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Уряд Німеччини позитивно відреагував на скасування Європейською комісією ембарго на постачання українського зерна. Однак, розкритикувало три країни, які продовжують свої обмеження. 

Про це повідомив федеральний міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір, передає німецьке радіо. 

Читайте також:

Реакція Німеччини на зняття ембарго 

За словами Оздеміра, рішення скасувати ембарго на постачання українського зерна правильне. Адже, як ствердужує політик, Україні потрібні доходи від торгівлі зерном та допомога. 

Водночас, міністр розкритикував Польщу, Угорщину та Словаччину, які заявили, що продовжуватимуть дотримуватися обмежень. Він наголосив, що усі 27 країн-членів ЄС мають системно підійти до вирішення цього питання. Адже, усе інше грає лише на руку російському диктатору Володимиру Путіну. 

Нагадаємо, що 15 вересня Європейська Комісія мала визначитися із подальшою долею мораторію на експорт української агропродукції до країн Європейського Союзу.

Пізніше, 15 вересня, стало відомо, що Європейська комісія знімає ембарго на постачання українського зерна. Таким чином, після 15 вересня ЄС не продовжуватиме обмеження на імпорт.

Водночас Словаччина заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України. Заборона діятиме до кінця 2023 року. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

"Наша справа": гроші на дощові каналізації виділяють, а Київ продовжує затоплювати

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз