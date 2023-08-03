"Сделает все возможное": Обама пообещал поддержать Байдена на выборах в 2024 году

Бывший президент США Барак Обама и действующий президент США Джо Байден. Фото: Reuters

В июне этого года состоялась частная встреча бывшего президента США Барак Обамы и действующего президента Штатов Джо Байдена в Белом доме. В частности, Обама пообещал, что готов сделать все возможное, чтобы поддержать Байдена на выборах в 2024 году.

Об этом сообщает издание NBC News.

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Сообщается, что Обама был обеспокоен сильной поддержкой населения бывшего президента Дональда Трампа, "включая его базу, дружески настроенные консервативные СМИ и политически поляризованный электорат".

"В рамках визита, включавшего частный обед, два президента обсудили, сколько будет поставлено на карту в 2024 году, особенно из-за неизменной силы базы бывшего президента Дональда Трампа", — говорится в сообщении.

В то же время, Обама пообещал сделать все возможное, чтобы поддержать Байдена на переизбрании осенью 2024 года.

"Как и всегда, президент Обама с нетерпением ждет поддержки демократов на выборах следующей осенью, и ни у одной гонки нет больших ставок, чем переизбрание президента Байдена", — говорится в сообщении.

Стратегия Байдена

Отмечается, что стратегия Байдена перед выборами будет направлена на поиск и привлечение новой аудитории.

"Наша стратегия будет базироваться на движущем влиянии. Мы уделяем огромное внимание поиску креативных способов охвата новой аудитории, особенно инструментов, которые можно напрямую связать с мобилизацией избирателей или волонтерской деятельностью. Мы сознательно выбираем моменты, потому что наша цель — сдвинуть иглу", — сообщили в издании.

Напомним, в прошлом месяце Трампу предъявлены обвинения по 37 пунктам. Они связаны с тем, что бывший президент США хранил засекреченные документы, которые он забрал из Белого дома.

Также мы писали, что Дональду Трампу прокуратура США выдвинула новые обвинения. Речь идет о деле ненадлежащего хранения секретных документов.