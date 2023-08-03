"Сделает все возможное": Обама пообещал поддержать Байдена на выборах в 2024 году
В июне этого года состоялась частная встреча бывшего президента США Барак Обамы и действующего президента Штатов Джо Байдена в Белом доме. В частности, Обама пообещал, что готов сделать все возможное, чтобы поддержать Байдена на выборах в 2024 году.
Об этом сообщает издание NBC News.
Что может помешать выборам Байдена
Сообщается, что Обама был обеспокоен сильной поддержкой населения бывшего президента Дональда Трампа, "включая его базу, дружески настроенные консервативные СМИ и политически поляризованный электорат".
"В рамках визита, включавшего частный обед, два президента обсудили, сколько будет поставлено на карту в 2024 году, особенно из-за неизменной силы базы бывшего президента Дональда Трампа", — говорится в сообщении.
В то же время, Обама пообещал сделать все возможное, чтобы поддержать Байдена на переизбрании осенью 2024 года.
"Как и всегда, президент Обама с нетерпением ждет поддержки демократов на выборах следующей осенью, и ни у одной гонки нет больших ставок, чем переизбрание президента Байдена", — говорится в сообщении.
Стратегия Байдена
Отмечается, что стратегия Байдена перед выборами будет направлена на поиск и привлечение новой аудитории.
"Наша стратегия будет базироваться на движущем влиянии. Мы уделяем огромное внимание поиску креативных способов охвата новой аудитории, особенно инструментов, которые можно напрямую связать с мобилизацией избирателей или волонтерской деятельностью. Мы сознательно выбираем моменты, потому что наша цель — сдвинуть иглу", — сообщили в издании.
Напомним, в прошлом месяце Трампу предъявлены обвинения по 37 пунктам. Они связаны с тем, что бывший президент США хранил засекреченные документы, которые он забрал из Белого дома.
Также мы писали, что Дональду Трампу прокуратура США выдвинула новые обвинения. Речь идет о деле ненадлежащего хранения секретных документов.