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"Зробить усе можливе": Обама пообіцяв підтримати Байдена на виборах у 2024 році

3 серпня 2023 07:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Зробить усе можливе": Обама пообіцяв підтримати Байдена на виборах у 2024 році
Колишній президент США Барак Обама та чинний президент США Джо Байден. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У червні цього року відбулася приватна зустріч колишнього президента США Барак Обами та чинного президента Штатів Джо Байдена у Білому домі. Зокрема, Обама пообіцяв, що готовий зробити все можливе, щоб підтримати Байдена на виборах у 2024 році. 

Про це повідомляє видання NBC News

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Повідомляється, що Обама був стурбований сильною підтримкою населення колишнього президента Дональда Трампа, "включаючи його базу, дружньо налаштовані консервативні ЗМІ і політично поляризований електорат". 

"У рамках візиту, який включав приватний обід, два президенти обговорили, скільки буде поставлено на карту в 2024 році, особливо через незмінну силу бази колишнього президента Дональда Трампа", — йдеться у повідомленні. 

Водночас Обама пообіцяв зробити все можливе, щоб підтримати Байдена на переобранні восени 2024 року.

"Як і завжди, президент Обама з нетерпінням чекає підтримки демократів на виборах наступної осені, і жодна гонка не має більших ставок, ніж переобрання президента Байдена", — йдеться у повідомленні. 

Стратегія Байдена 

Зазначається, що стратегія Байдена перед виборами буде спрямована на пошук та залучення нової аудиторії. 

"Наша стратегія базуватиметься на рушійному впливі. Ми приділяємо величезну увагу пошуку креативних способів охоплення нової аудиторії, особливо інструментів, які можна безпосередньо пов’язати з мобілізацією виборців або волонтерською діяльністю. Ми свідомо вибираємо моменти, тому що наша мета — зрушити голку", — повідомили у виданні. 

Нагадаємо, минулого місяця Трампу висунули звинувачення за 37 пунктами. Вони пов'язані з тим, що колишній президент США зберігав у себе засекречені документи, які він забрав з Білого дому.

Також ми писали, що Дональду Трампу прокуратура США висунула нові звинувачення. Йдеться про справу щодо неналежного зберігання секретних документів.

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