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Що спільного між сніговою людиною і ведмедями: дослідники знайшли незвичайний зв'язок

30 січня 2023 21:21
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Що спільного між сніговою людиною і ведмедями: дослідники знайшли незвичайний зв'язок
Легенда про двоногу мавпоподібну істоту, рясно вкриту шерстю — снігову людину або єті — існує вже півтора
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Барибалів (або чорних ведмедів, Ursus americanus) так часто плутають з легендарною сніговою людиною, що повідомлення про те, що люди нібито бачили єті, можуть допомогти вченим вимірювати популяцію цих ссавців.

Про це пише New Scientist.

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Що відомо

Як зазначається, легенда про двоногу мавпоподібну істоту, рясно вкриту шерстю — снігову людину або єті — існує вже півтора століття. Численні повідомлення про те, що хтось нібито бачив цю істоту, підкріплюються сумнівними фотоматеріалами та іншими "доказами". 

По-особливому міцно легенда закріпилася серед людей, що живуть в лісах на заході США або поруч з ними. Це спонукало дослідника Флоу Фоксона з фірми з аналізу даних Pinney Associates проаналізувати, чи можуть справді люди плутати зі сніговою людиною якусь іншу тварину. Наприклад, чорних ведмедів, які в основному пересуваються на всіх чотирьох лапах, але можуть стояти і ходити й на двох задніх.

Використовуючи статистичну модель, Фоксон порівняв дані про кількість чорних ведмедів у штатах США та провінціях Канади з кількістю повідомлень про спостереження єті в цих регіонах. І вчений таки знайшов зв'язок між ними. Дослідження показало, що на кожні 900 ведмедів у популяції з визначеного району припадає одне спостереження снігової людини тут же.

Фоксон вважає, що кількість спостережень снігової людини в певному районі може допомогти дослідникам стежити за популяціями чорних ведмедів. Водночас дослідник не береться стверджувати, що легендарної істоти не існує.

"Було б зарозуміло сказати, що шансів взагалі немає", — каже Фоксон.

Хто така снігова людина або єті 

Снігова людина або єті описується як велика волохата людина або гігантська прямоходяча мавпа. Люди, які нібито зустрічали її, кажуть, що вона відрізняється від людини більш щільною та м'язистою статурою, загостреною формою черепа, довшими руками, короткою шиєю і масивною нижньою щелепою. Її тіло вкрите густим волосяним покривом, а зріст — від середнього людського до 3 м і більше.

Тільки в континентальній частині Сполучених Штатів зафіксували понад 10 тисяч повідомлень від "свідків" єті, і більшість з них були визнані помилковими або містифікаціями (причому навіть вченими, які вірять в можливість існування єті).

У США є навіть кілька організацій, які досліджує випадки нібито появи снігової людини. Найстарішою та найбільшою з них є організація польових дослідників Бігфута (bfro)

Нагадаємо, у Колорадо (США) ведмідь зробив 400 селфі на фотопастку у природному заповіднику. З 580 знімків, зроблених камерою спостереження в Колорадо, понад чотири сотні — це "селфі" ведмедя.

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