Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Что общего между снежным человеком и медведями: исследователи нашли необычную связь arrow

Что общего между снежным человеком и медведями: исследователи нашли необычную связь

30 января 2023 21:21
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Что общего между снежным человеком и медведями: исследователи нашли необычную связь
Легенда о двуногом обезьянообразном существе, обильно покрытом шерстью — снежном человеке или ети — существует уже полтора
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Барыбалов (или черных медведей, Ursus americanus) так часто путают с легендарным снежным человеком, что сообщения, что люди якобы видели эти, могут помочь ученым измерять популяцию этих млекопитающих.

Об этом пишет New Scientist.

Читайте также:

Что известно

Как отмечается, легенда о двуноге обезьянообразного существа, обильно покрытого шерстью — снежного человека или ети — существует уже полтора века. Многочисленные сообщения, что кто-то видел это существо, подкрепляются сомнительными фотоматериалами и другими "доказательствами".

Особенно крепко легенда закрепилась среди людей, живущих в лесах на западе США или рядом с ними. Это побудило исследователя Флоу Фоксона из фирмы по анализу данных Pinney Associates проанализировать, могут ли люди путать со снеговым человеком какое-нибудь другое животное. К примеру, черных медведей, которые в основном передвигаются на всех четырех лапах, но могут стоять и ходить и на двух задних.

Используя статистическую модель, Фоксон сравнил данные о количестве черных медведей в штатах США и провинциях Канады с количеством сообщений о наблюдении в этих регионах. И ученый нашел связь между ними. Исследование показало, что на каждые 900 медведей в популяции из определенного района приходится одно наблюдение снежного человека здесь же.

Фоксон считает, что количество наблюдений снежного человека в определенном районе может помочь исследователям следить за популяциями черных медведей. В то же время, исследователь не берется утверждать, что легендарного существа не существует.

"Было бы высокомерно сказать, что шансов вообще нет", — говорит Фоксон.

Кто такой снежный человек или ети

Снежный человек или ети описывается как крупный мохнатый человек или гигантская прямоходящая обезьяна. Люди, якобы встречавшие ее, говорят, что он отличается от человека более плотным и мускулистым телосложением, заостренной формой черепа, более длинными руками, короткой шеей и массивной нижней челюстью. Ее тело покрыто густым волосяным покровом, а рост — от среднего человеческого до 3 м и более.

Только в континентальной части Соединенных Штатов зафиксировали более 10 тысяч сообщений от "свидетелей" ети, и большинство из них были признаны ошибочными или мистификациями (причем даже учеными, верящими в возможность существования ети).

В США есть даже несколько организаций, исследующих случаи якобы появления снежного человека. Старейшей и самой крупной из них является организация полевых исследователей Бигфута (bfro)

Напомним, в Колорадо (США) медведь сделал 400 селфи на фотоловушку в природном заповеднике. Из 580 снимков, сделанных камерой наблюдения в Колорадо, более четырех сотен — это "селфи" медведя.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

22:53 Ухудшает работу мозга: ученые рассказали о влиянии загрязненного воздуха на организм человека

22:30 В россии военкоматы займутся обнаружением "добровольцев", желающих воевать против Украины

22:25 Еще один известный клуб хочет пригласить Килиана Мбаппе: условие, на которое согласится француз

22:22 Стоят очереди в военкоматы: Данилов успокоил украинцев насчет мобилизации в Украине

Новина з фото

22:15 Софи Лорен, Бандерас, Джей Ло — знаменитости, построившие парфюмерную империю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:02 Родителей просят теплее одевать детей: в школах Львова нет мощных генераторов

22:00 В Одессе родилось 113 малышей: кто празднует именины на этой неделе

21:50 Когда детям можно делать прививки от гриппа: рекомендации Минздрава

21:47 Жители Запорожья, чье жилье разрушено, могут оформить финансовую помощь от города: как это сделать

21:30 Безопасная прогулка: одесские медики напомнили правила безопасности зимой

Новина з відео

20:45 Магнитные бури в феврале 2023: когда Землю накроет мощный удар

Новина з відео

20:24 Лучше не рассказывать: оккупант пожаловался брату, что позиции россиян обстреливают свои же

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 31 января: Тельцам — позаботиться о здоровье, Стрельцам — контролировать эмоции

Новина з відео

16:45 В рф дефицит ракет и дронов: ЗСУ объяснили, что дальше можно ожидать от оккупантов

Новина з відео

16:29 Зеленский с премьером Дании посетили Николаев: где они побывали

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:24 Ночной удар по Харькову: тело погибшей женщины до сих пор не нашли

Новина з відео

14:22 Зеленский совершил рабочую поездку в Николаевскую область: подробности визита

Новина з відео

07:41 В Иране прогремели новые взрывы: что известно

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 30 января: Весам — решение сложных вопросов, Рыбам — продуктивный день

Новина з відео

06:40 ​​​​​​​​​​​Ночной удар по харьковской многоэтажке: погиб по меньшей мере один человек

Эксклюзив

18:00 Трагедия над Броварами: почему упал министерский вертолет — версии

14:00 "Бавовна" в Иране: детали удара по союзнику путина и что означает "последнее предупреждение"

08:00 Насильники, грабители, убийцы: как реагируют в россии на массовое возвращение зэков Пригожина

Эксклюзив

16:00 "Россияне дохнут, живые переступают через мертвых и снова лезут на наши позиции. И так днями по кругу", — позывной "Ведьма"

Эксклюзив

13:00 Стоимость хлеба может возрасти: какие предпосылки для этого есть в Одесской области

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Эксклюзив

12:00 "Соединив разные запахи — например, растений и фаст-фуда — передать суть города невозможно": автор "именного" парфюма Варшавы для Новини.LIVE

Эксклюзив

08:00 Украинское оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Корабли

17:00 Пять правил, как разговаривать со сторонниками теорий заговора

14:30 Похудеть эффективно и без страданий: какие небольшие изменения нужно внести в ежедневную рутину

Эксклюзив

12:00 Полтриллиона на долги: сможет ли Украина рассчитаться по своим обязательствам в 2023 году

Актуальное по теме

None 30 Январь 22:58

Ухудшает работу мозга: ученые рассказали о влиянии загрязненного воздуха на организм человека

None 30 Январь 22:31

В россии военкоматы займутся обнаружением "добровольцев", желающих воевать против Украины

None 30 Январь 20:50

Еще один известный клуб хочет пригласить Килиана Мбаппе: условие, на которое согласится француз

None 30 Январь 22:44

Стоят очереди в военкоматы: Данилов успокоил украинцев насчет мобилизации в Украине

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB