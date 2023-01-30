Что общего между снежным человеком и медведями: исследователи нашли необычную связь

Легенда о двуногом обезьянообразном существе, обильно покрытом шерстью — снежном человеке или ети — существует уже полтора

Барыбалов (или черных медведей, Ursus americanus) так часто путают с легендарным снежным человеком, что сообщения, что люди якобы видели эти, могут помочь ученым измерять популяцию этих млекопитающих.

Об этом пишет New Scientist.

Что известно

Как отмечается, легенда о двуноге обезьянообразного существа, обильно покрытого шерстью — снежного человека или ети — существует уже полтора века. Многочисленные сообщения, что кто-то видел это существо, подкрепляются сомнительными фотоматериалами и другими "доказательствами".

Особенно крепко легенда закрепилась среди людей, живущих в лесах на западе США или рядом с ними. Это побудило исследователя Флоу Фоксона из фирмы по анализу данных Pinney Associates проанализировать, могут ли люди путать со снеговым человеком какое-нибудь другое животное. К примеру, черных медведей, которые в основном передвигаются на всех четырех лапах, но могут стоять и ходить и на двух задних.

Используя статистическую модель, Фоксон сравнил данные о количестве черных медведей в штатах США и провинциях Канады с количеством сообщений о наблюдении в этих регионах. И ученый нашел связь между ними. Исследование показало, что на каждые 900 медведей в популяции из определенного района приходится одно наблюдение снежного человека здесь же.

Фоксон считает, что количество наблюдений снежного человека в определенном районе может помочь исследователям следить за популяциями черных медведей. В то же время, исследователь не берется утверждать, что легендарного существа не существует.

"Было бы высокомерно сказать, что шансов вообще нет", — говорит Фоксон.

Кто такой снежный человек или ети

Снежный человек или ети описывается как крупный мохнатый человек или гигантская прямоходящая обезьяна. Люди, якобы встречавшие ее, говорят, что он отличается от человека более плотным и мускулистым телосложением, заостренной формой черепа, более длинными руками, короткой шеей и массивной нижней челюстью. Ее тело покрыто густым волосяным покровом, а рост — от среднего человеческого до 3 м и более.

Только в континентальной части Соединенных Штатов зафиксировали более 10 тысяч сообщений от "свидетелей" ети, и большинство из них были признаны ошибочными или мистификациями (причем даже учеными, верящими в возможность существования ети).

В США есть даже несколько организаций, исследующих случаи якобы появления снежного человека. Старейшей и самой крупной из них является организация полевых исследователей Бигфута (bfro)

Напомним, в Колорадо (США) медведь сделал 400 селфи на фотоловушку в природном заповеднике. Из 580 снимков, сделанных камерой наблюдения в Колорадо, более четырех сотен — это "селфи" медведя.