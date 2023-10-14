У центрі Варшави чоловік заявляє, що в нього бомба

Чоловік погрожує бомбою у Варшаві. Фото: Twitter

Головне відділення поліції Варшави повідомляє, що в центрі міста чоловік стверджує, що у нього є бомба. Його мотиви наразі незрозумілі. Всі вулиці навколо перекриті.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила журналістка ВВС Сара Рейнсфорд.

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Major police deployment in central Warsaw with reports that this man is claiming he has a bomb. Reasons unclear. Streets around are all blocked off. pic.twitter.com/HzyzRcXElN — Sarah Rainsford (@sarahrainsford) October 14, 2023

Що відбувається у Варшаві

"Чоловік піднявся на пам'ятник Смоленській трагедії. З міркувань безпеки площу Юзефа Пілсудського та прилеглу до неї територію перекрили. На місці працює поліція", — повідомили в поліції.

Там також додали, що діє повна заборона на наближення до площі Пілсудського та прилеглої території.

Наразі відомо лише, що чоловік піднявся на пам'ятник Смоленської трагедії на площі Юзефа Пілсудського в столиці. Чоловік погрожує підірвати бомбу, яка нібито в нього є.

#Warszawa. Zamaskowany mężczyzna miał wtargnąć na Pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej grożąc detonacją ładunku wybuchowego. Teren wokół jest odgrodzony. Na miejscu są saperzy. pic.twitter.com/6ZOd7U3N96 — Daniel Liszkiewicz (@Dan_Liszkiewicz) October 14, 2023

Поліція працює на місці події

"На місці працюють великі сили поліції, зокрема контртерористи та переговорники. Для безпеки сторонніх визначено охоронну зону, яка охоплює всю площу Пілсудського та прилеглі вулиці", — підкреслили в поліції.

Наразі причини дій чоловіка лишаються невідомими. Ніяких вимог він не висував.

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