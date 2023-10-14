Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У центрі Варшави чоловік заявляє, що в нього бомба arrow

У центрі Варшави чоловік заявляє, що в нього бомба

14 жовтня 2023 13:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У центрі Варшави чоловік заявляє, що в нього бомба
Чоловік погрожує бомбою у Варшаві. Фото: Twitter
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Головне відділення поліції Варшави повідомляє, що в центрі міста чоловік стверджує, що у нього є бомба. Його мотиви наразі незрозумілі. Всі вулиці навколо перекриті.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила журналістка ВВС Сара Рейнсфорд.

Читайте також:

Що відбувається у Варшаві

"Чоловік піднявся на пам'ятник Смоленській трагедії. З міркувань безпеки площу Юзефа Пілсудського та прилеглу до неї територію перекрили. На місці працює поліція", — повідомили в поліції.

Там також додали, що діє повна заборона на наближення до площі Пілсудського та прилеглої території.

Наразі відомо лише, що чоловік піднявся на пам'ятник Смоленської трагедії на площі Юзефа Пілсудського в столиці. Чоловік погрожує підірвати бомбу, яка нібито в нього є.

Поліція працює на місці події

"На місці працюють великі сили поліції, зокрема контртерористи та переговорники. Для безпеки сторонніх визначено охоронну зону, яка охоплює всю площу Пілсудського та прилеглі вулиці", — підкреслили в поліції.

Наразі причини дій чоловіка лишаються невідомими. Ніяких вимог він не висував. 

Раніше ми повідомляли, що у Франції молодий чоловік зарізав шкільного вчителя. Крім цього, нападник поранив ще двох людей. 

Нагадуємо, що британського бізнесмена Джонатана Наттолла визнали винним у встановленні двох вибухових пристроїв у Лондоні. Таким чином зловмисник намагався залякати співробітників Національного агентства з боротьби зі злочинністю (NCA).

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

На авто для ЗСУ менше, ніж на знесення будинку: бюджет Чернівців на армію у 2023 році

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз