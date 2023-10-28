У Туреччині почались погроми —дісталося кав'ярні Starbucks за підтримку Ізраїлю

У Туреччині почались погроми кав'ярні Starbucks. Фото: скриншот

У Туреччині почались погроми. Непереливки нині американській кав'ярні Starbucks. Все через те, що компанія нібито фінансує Ізраїль. Крім цієї компанії в країні бойкотують такі бренди, як McDonald's, Burger King, Coca-Cola.

Про це повідомляють турецькі ЗМІ.

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Повідомляється, що у кількох районах Туреччини вібуваються погроми і митинги. Дісталося кав'ярні Starbucks.

🔴 SON DAKİKA: Diyarbakır’da halk, İsrail destekçisi Starbucks şubelerini talan ediyor pic.twitter.com/LFXt2j6Diz — Daily Islamist (@dailyislamist) October 27, 2023

🔴 SON DAKİKA: Diyarbakır’da halk, İsrail destekçisi Starbucks şubelerini talan ediyor pic.twitter.com/LFXt2j6Diz — Daily Islamist (@dailyislamist) October 27, 2023

Нагадаємо, Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликав жителів Туреччини виходити на мітинг та підтримати палестинців. Акція запланована на 28 жовтня, у стамбульському аеропорту імені Ататюрка.