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У Туреччині почались погроми —дісталося кав'ярні Starbucks за підтримку Ізраїлю

28 жовтня 2023 01:54
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Туреччині почались погроми —дісталося кав'ярні Starbucks за підтримку Ізраїлю
У Туреччині почались погроми кав'ярні Starbucks. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Туреччині почались погроми. Непереливки нині американській кав'ярні Starbucks. Все через те, що компанія нібито фінансує Ізраїль. Крім цієї компанії в країні бойкотують такі бренди, як McDonald's, Burger King, Coca-Cola.

Про це повідомляють турецькі ЗМІ.

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Погроми у Туреччині

Повідомляється, що у кількох районах Туреччини вібуваються погроми і митинги. Дісталося кав'ярні Starbucks.

Нагадаємо, Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликав жителів Туреччини виходити на мітинг та підтримати палестинців. Акція запланована на 28 жовтня, у стамбульському аеропорту імені Ататюрка.

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