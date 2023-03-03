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Від закликів до вбивств до гострої критики влади: як в росії відреагували на вибухи в Брянську

3 березня 2023 07:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Неоднозначна реакція росіян свідчать про те, що путін не може запровадити додаткові заходи безпеки в росії, які принесуть йому користь
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вибухи в Брянську 2 березня викликали бурхливу реакцію у російських чиновників та відомих блогерів-мільйонників рф. Хтось закликає створити загони вбивць для вбивства українських чиновників і зони відчуження на кордоні, а хтось звинувачує у цьому владу.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

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Реакція російських чиновників та блогерів

Фінансист групи Вагнера Євгеній Пригожин саркастично зауважив, що росія дозволяла Україні порушувати свої "червоні лінії" та використовувала нагоду для просування найманців Вагнера.

Російські посадовці, такі як окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов і лідер Чечні Рамзан Кадиров разом із мілблогерами закликали кремль посилити заходи безпеки та провести операції у відповідь.

"Кадиров, наприклад, закликав кремль націлити на цивільне населення, щоб покарати винних у цьому інциденті. Він фактично закликав росію до вчинення воєнних злочинів", — розповідають аналітики.

Пов’язані з кремлем мілблогери та колишні довірені особи також закликали визначити Збройні сили України, російський добровольчий корпус та українські збройні організації як терористичні організації та порівняли цей інцидент з облогою школи в Беслані в Північній Осетії у 2004 році.

Блогери також закликали владу використати цей інцидент для формування так званого "Верховного командування" для прийняття всіх політичних, військових та економічних рішень для забезпечення перемоги росії у війні. Інші мілблогери також пов’язували цей інцидент із нещодавніми заявами путіна про те, що ФСБ необхідно посилити охорону кордону, і виступали за збільшення ресурсів для прикордонних підрозділів.

Закликають вбивати українське населення та чиновників

Деякі мілблогери закликали росію створити загони вбивць для вбивства українських чиновників і зони відчуження на кордоні.

"Ці відповіді вказують на те, що ультранаціоналістична спільнота значною мірою незадоволене багатьма аспектами нездатності кремля повністю дотримуватися своєї брехливої ​​риторики про те, що росія веде "екзистенціальну війну" в Україні. Кремль не має спроможності задовольнити всі вимоги цих ультранаціоналістів і може скористатися цією можливістю, щоб запровадити додаткові заходи безпеки в росії, які принесуть користь путіну, не наражаючи росію на більший ризик чи внутрішні заворушення — наприклад, оголошення війни", — підсумували в ISW.

Нагадаємо, 2 березня у росії пролунали вибухи. Їх чули у Брянську і Тульській області. 

Незадовго російські медіапропагандисти заявили про те, що на території Брянської області діє "українська диверсійно-розвідувальна група".

Пишуть, що "диверсанти" нібито обстріляли легковий автомобіль. Крім того, медіапропагандисти країни-агресора заявили про атаку "української ДРГ" на шкільний автобус.

Йшлося також про захоплення заручників у одному із сіл Брянської області.

Пізніше пропагандисти рф заявили, що "українці" нібито підірвали підстанцію і газову станцію, а також ведуть бій у селищі Сушани.

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