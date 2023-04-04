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Адвокатам дозволили зустрітися із журналістом Гершковичем, якого затримали в рф

4 квітня 2023 23:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Еван Гершкович
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Адвокати затриманого у росії журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича змогли отримати до нього доступ. Їм вдалося з ним зустрітися.

Про це повідомляє WSJ.

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Деталі

Адвокати зустрілися із журналістом сьогодні, 4 квітня, у російській в'язниці.

"Вони сказали, що здоров'я Евана в порядку, і він вдячний за підтримку з усього світу. Ми підтримуємо Евана і продовжуємо закликати до його негайного звільнення", — йдеться у повідомленні.

У The Wall Street Journal наголосили, що затриманий Гершкович робив те, чим займаються журналісти. Він ставив запитання та надавав свідчення очевидців подій у регіоні.

"Його тюремне ув'язнення є абсолютно необґрунтованим і є нападом на вільну пресу. Ми робимо все можливе, щоб повернути Евана додому в цілості та безпеці, і не заспокоїмося, поки він не возз'єднається зі своєю родиною", — додали у WSJ.

Нагадаємо, У російському Єкатеринбурзі був заарештований американський журналіст Еван Гершкович. Репортера The Wall Street Journal звинуватили у шпигунстві.

Також ми писали, що 30 березня, Європейський Союз засудив затримання журналіста та громадянина США Евана Гершковича.

Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель зазначив, що влада рф вкотре демонструє систематичну зневагу до свободи ЗМІ.

Додамо, президент США Джо Байден закликав Москву звільнити заарештованого журналіста Евана Гершковича.

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